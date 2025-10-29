Η Ίντερ υποδέχθηκε την Φιορεντίνα και επέστρεψε στα καλά αποτελέσματα καθώς επικράτησε με 3-0. Έπιασαν την Μίλαν στην 3η θέση οι Nerazzurri.

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου προερχόταν από την ήττα από την Νάπολι, οπότε δεν υπήρχε άλλο αποτελέσμα από τη νίκη και αυτή ήρθε με 3-0 στο Meazza κόντρα στην Φιορεντίνα, που παραμένει χωρίς νίκη και είναι προτελευταία με συγκομιδή μόλις 4 βαθμών.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, με τον Ντε Χέα να κρατάει όρθια την ομάδα του χάρη στις επεμβάσεις του. Το 0-0 παρέμενε μέχρι το 66′ όταν ο Τσαλχάνογλου με εντυπωσιακό σουτ εκτός περιοχής άνοιξε το σκορ (1-0), βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη των γηπεδούχων. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 71′, ο Σούτσιτς πήρε την πάσα από τον Λαουτάρο Μαρτίνες, πέρασε τον αντίπαλό του και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 2-0. Το τελικό 3-0 ήρθε στο 88′ με εύστοχο πέναλτι του Τσαλχάνογλου, το οποίο κέρδισε ο Μπονί από τον Βίτι - ο τελευταίος αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.



Στα άλλα ματς, η Κρεμονέζε συνέχισε την εκπληκτική πορεία της στο φετινό Campionato καθώς πέρασε από το Luigi Ferraris με 0-2 σε βάρος της Τζένοα με τον Φεντερίκο Μπονατσόλι να σκοράρει δύο φορές. Στο 0-0 έμειναν Μπολόνια και Τορίνο στο Renato dall’ Ara.