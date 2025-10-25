Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης στους παίκτες της ΑΕΚ στο Γ. Καραϊσκάκης

Σημαντική εξέλιξη υπάρχει σχετικά με το επεισοδιακό περσινό ντέρμπι των πλέι-οφ μεταξύ Ολυμπιακού - ΑΕΚ στο Γ. Καραϊσκάκης, καθώς η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας, εντόπισε τα άτομα που επιτέθηκαν στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα, η Υ.Α.Ο.Α.Β. ταυτοποίησε τους δράστες που, χωρίς να είναι διαπιστευμένοι (χωρίς δηλαδή να επιτρέπεται η παρουσία τους στην φυσούνα και στα αποδυτήρια), επιτέθηκαν στους Λάζαρο Ρότα και Κοϊτά Αμπουμπακαρί, όπως είχε καταγγείλει εξ αρχής η ΠΑΕ ΑΕΚ και προσωπικά ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Τα στοιχεία των συγκεκριμένων μη διαπιστευμένων ατόμων, έχουν δοθεί στην Εισαγγελία Πειραιά και πλέον επιλαμβάνεται ο Εισαγγελέας. Πρέπει να σημειώσουμε, πως η έρευνα αφορά ΟΛΑ τα περιστατικά που είχαν λάβει χώρα τον περασμένο Απρίλη στο Φαληρικό γήπεδο, δηλαδή και τα επεισόδια μεταξύ των παικτών εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και τα όσα είχαν γίνει εντός αποδυτηρίων.

Θυμίζουμε πως ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος, είχε προχωρήσει τότε σε καταγγελία για να βρεθούν οι ένοχοι. Μάλιστα, παρ’ ότι είχε φύγει αρχικά από το Καραϊσκάκη είχε επιστρέψει για να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και για να καταγγείλει στα αρμόδια όργανα όλα όσα είχαν συμβεί τότε, με αποκορύφωμα το περιστατικό με τους δυο παίκτες της ομάδας...