Το μεγάλο στοίχημα που θέλει να κερδίσει ο διαβασμένος Μπενίτεθ

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την παρουσίαση και τα πρώτα λόγια του Ράφα Μπενίτεθ σε δημοσιογράφους και παίκτες, που έδειξαν, ότι είναι φουλ διαβασμένος και το μεγάλο στοίχημα, που πρέπει να κερδίσει, ενώ έχει και ένα υστερόγραφο για τον Χρήστο Κόντη.

Είναι αλήθεια, ότι 39 χρόνια που είμαι στο ρεπορτάζ δεν είχα πάει ποτέ σε παρουσίαση προπονητή με το βιογραφικό του Ράφα Μπενίτεθ. Με τρία ευρωπαϊκά κύπελλα και πρωταθλήματα σε Ισπανία και Αγγλία. Ο Μπενίτεθ είναι ο προπονητής, που έχει έρθει με το πιο βαρύ βιογραφικό, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Επίσης χωρίς δεύτερη σκέψη είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με 4 εκατ. ευρώ.

Θα ρωτήσει κάποιος όλα αυτά είναι εχέγγυα για την επιτυχία; Μειώνουν το ρίσκο της αποτυχίας θα πω εγώ, αλλά για την επιτυχία δεν είσαι σίγουρος ποτέ. Και ειδικά στον Παναθηναϊκό. Και στο κάτω-κάτω, όταν δίνεις τόσα χρήματα για να φέρεις τον προπονητή, που έχει το πιο βαρύ βιογραφικό με κούπες σε τοπ επίπεδο σε Ισπανία και Αγγλία κάνεις αυτό, που μπορείς, για να φέρεις τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει. Και δείχνεις, ότι έχεις διάθεση για αυτό.

Ο Μπενίτεθ ήρθε διαβασμένος και για μένα το μεγάλο στοίχημα, που πρέπει να κερδίσει είναι ένα. Οι περισσότεροι θα πουν να κερδίσει πρωτάθλημα και να κάνει πορείες στην Ευρώπη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Για να φθάσεις στο αποτέλεσμα ένας δρόμος υπάρχει. Να φέρεις τον κόσμο και πάλι κοντά στην ομάδα, να του φτιάξεις τις Κυριακές, που έχουν χαλάσει και πολλοί δεν θέλουν να βλέπουν καν την ομάδα. Με λίγα λόγια μέσα από τα αποτελέσματα και το γήπεδο να ανάψεις την σπίθα, για να ενεργοποιηθούν τα εκατομμύρια φίλων του Παναθηναϊκού.

Αυτό το είπε τουλάχιστον έξι φορές ο Ράφα Μπενίτεθ στην παρουσίασή του και μου έδειξε εμένα, ότι είναι ενημερωμένος για όλα και ότι χωρίς τον κόσμο και χωρίς ενότητα καμία ομάδα στον κόσμο δεν μπορεί να πετύχει.

Αυτό, που μου άρεσε επίσης είναι, ότι ούτε παπατζιλίκια είπε, ούτε υποσχέσεις έδωσε. Το μότο του ήταν «παιχνίδι με παιχνίδι» και όσες ερωτήσεις και αν του έγιναν, αν η ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα δεν άλλαζε το «παιχνίδι με παιχνίδι».

Ακόμα και για τα 15 χρόνια χωρίς τίτλο του Παναθηναϊκού ήξερε καλά και είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι στην Βαλένθια και στην Λιβερπουλ ήταν μακριά από τίτλους πολλά παραπάνω χρόνια και σήκωσαν κούπες.

Φυσικά το πρώτο που ανέφερε σαν πρόβλημα στην ομάδα ήταν η νοοτροπία και την προσπάθεια που θα κάνει άμεσα με τετ-α-τετ με όλους τους παίκτες να το αλλάξει.

Για το στιλ που παίζει η λέξη ισορροπία τον χαρακτηρίζει και την είπε, όπως και το ότι «τα περισσότερα γκολ σήμερα μπαίνουν στο transition με έξι πάσες». Δεν καίγεται για την κατοχή της μπάλας, όπως είπε, αλλά τον ενδιαφέρει πολύ η αμυντική λειτουργία της ομάδας να διατηρεί το μηδέν, που αποτελεί την βάση της νίκης. Τα ξέραμε αυτά, αλλά τα επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Μπενίτεθ, που πάνω από όλα θέλει το αποτέλεσμα.

Μεταγραφές; Ρωτήθηκε, αλλά έξυπνα απάντησε, ότι «αν χρειαστώ θα τις πω στον τεχνικό διευθυντή και όχι σε σας», γελώντας. Γενικά είχε χιούμορ, αστειεύτηκε σε κάποιες ερωτήσεις και όσον αφορά το μπάτζετ δεν είπε ότι ήταν προϋπόθεση να αυξηθεί για να έρθει, δείχνοντας διάθεση να πάρει ότι μπορεί από το ρόστερ και φυσικά να γίνουν και οι μεταγραφές, που πρέπει όταν έρθει η ώρα.

Ο Μπενίτεθ μίλησε και για τις Ακαδημίες και ότι είναι απαραίτητο ο Παναθηναϊκός να έχει και παιδιά δικά του από τα σπλάχνα στην ομάδα και Ελληνες παίκτες.

Τα υπόλοιπα στο γήπεδο, εκεί που θα κριθεί και αυτός, όπως όλοι. Ο ίδιος μας είπε, ότι την γουστάρει την πίεση και επίσης από την πρώτη ημέρα από την πρώτη ομιλία του έστειλε το μήνυμα στους παίκτες. Αυτοί που θα δίνουν το 200% σε όλα τα ματς θα παίζουν. Από την πρώτη ημέρα ο Μπενίτεθ κέντρισε τον εγωϊσμό των παικτών και είναι σίγουρο, ότι θα είναι σκληρός και απαιτητικός μαζί τους, όπως ήταν σε όλες του τις ομάδες. Οσοι αντέξουν….

*Με την πρόσληψη του Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός ακούστηκε στην Ευρώπη με αναφορές σε Αγγλία, ΟΥΕΦΑ σε μεγάλα δίκτυα και εφημερίδες.

*Το γεγονός ότι πήγε να τον πάρει η Νότιγχαμ, αλλά έφαγε πόρτα από τον Μπενίτεθ, διότι είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό επιβεβαιώνεται από έγκυρους Ισπανούς δημοσιογράφους. Και για μένα επιβεβαιώνεται με τον τρόπο της διάψευσης από τον Ολυμπιακό, τον επιθετικό τόνο και την φρασεολογία. Ανάλογη ήταν και η διάψευση για τον Τετέι. Από τον Ολυμπιακό έλεγαν πριν από καιρό, ότι έχουν προτεραιότητα για να πάρουν τον Τετέι και μόλις ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παιχνίδι και πήρε τον παίκτη ξαφνικά θυμήθηκαν, ότι είχαν αποσυρθεί και δεν τον ήθελαν επειδή είχαν τρεις επιθετικούς. Η αλήθεια είναι με Τετέι και Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός έχει δύο στα δύο κόντρα σε Ολυμπιακό και Νότιγχαμ.

*Μετά από εννιά χρόνια ο Γιάννης Αλαφούζος παρουσίασε προπονητή και αποκάλυψε και την πρόθεσή του σε δύο εβδομάδες να μιλήσει και να δώσει απαντήσεις για όλα και για την επόμενη ημέρα. Πολύ σημαντικό που έστω και αργά ο πρόεδρος της ΠΑΕ θα βγει και θα μιλήσει στον κόσμο, που όλα αυτά τα χρόνια έχει απογοητευτεί από τις αποτυχίες.

*Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Χρήστο Κόντη, που για δεύτερη φορά ανέλαβε τον Παναθηναϊκό στα πολύ δύσκολα. Αυτή την φορά βελτίωσε την ομάδα τακτικά, όπου παρέλαβε ένα χάος και παραδίδει μία ομάδα με αρχή μέση και τέλος. Φυσικά τα αποτελέσματα δεν ήταν όλα αυτά, που ήθελε, αλλά μάγος δεν είναι να τα αλλάξει όλα σε ένα μήνα. Τακτικά άλλαξε πολλά και το γκολ που έβαλε η ομάδα στην Ολλανδία με την Φέγενορντ ήρθε μετά από 35 πάσες (!) κόντρα στο πρέσινγκ της Φέγενορντ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει και μακάρι ο Χρήστος να κάνει την καριέρα που του αξίζει σαν πρώτος προπονητής.