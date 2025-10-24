Αμπερντίν: Το χειροκρότημα των Σκωτσέζων οπαδών παρά τα έξι γκολ από την ΑΕΚ και το «ευχαριστώ» (vid)

Μια σπουδαία οπαδική κουλτούρα έδειξαν χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια οι Σκωτσέζοι οπαδοί της Αμπερντίν που ακολούθησαν την ομάδα τους στην Αθήνα για τον αγώνα με την ΑΕΚ.

Οι 1.500 φίλοι της Αμπερντίν έδωσαν δυναμικό παρών και δεν σταμάτησαν λεπτό να τραγουδούν. Ακόμα και μετά τα έξι γκολ!

Η Σκωτσέζικη ομάδα, έδωσε στη δημοσιότητα ένα χαρακτηριστικό βίντεο από την Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Αρένα λίγο μετά το τέλος του αγώνα. Μέσω αυτού του βίντεο οι Σκωτσέζοι ευχαριστούν τον κόσμο τους, εύχονται καλή επιστροφή και δινουν ραντεβού μαζί τους για την Κυριακή.

Ο κόσμος της Αμπερντίν χειροκρότησε τους ποδοσφαιριστές παρά τα έξι γκολ με τους Σκωτσέζους δείχνοντας γενικότερα μια σπουδαία οπαδική κουλτούρα χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο φινάλε και λίγο πριν αναχωρήσουν είχαν το κουράγιο να... αποθεώσουν τα παιδιά των Βίντα-Γιόβιτς που είχαν βγει και έπαιζαν στον αγωνιστικό χώρο.