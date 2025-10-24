ΑΕΚ: Κοϊτά όπως… Ντέμης και Μπάγεβιτς

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά πέτυχε δύο γκολ για την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο ευρωπαϊκού αγώνα, κάτι που είχε να συμβεί 27 χρόνια στην Ένωση.

Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του με τη φανέλα της ΑΕΚ έκανε χθες κόντρα στην Αμπερντίν ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, πετυχαίνοντας τα δύο πρώτα γκολ της Ένωσης στο 11’ και το 18’.

Δύο γκολ σε πρώτο ημίχρονο ευρωπαϊκού αγώνα είχε να πετύχει παίκτης της ΑΕΚ 27 χρόνια, από το χατ τρικ του Ντέμη Νικολαΐδη στις 25/08/1998 εναντίον της Φερεντσβάρος, όπως αναφέρει το soccerbase.gr.

Ξένος παίκτης είχε να το κάνει από τις 13/09/1978, όταν το είχε πετύχει ο Ντούσαν Μπάγεβιτς στη μεγάλη νίκη εναντίον της Πόρτο με 6-1.

Ο Μαυριτανός εξτρέμ πάντως, είναι συνηθισμένος να σκοράρει και δυο και τρία γκολ σε ένα ματς, καθώς αυτά έκανε στο Βέλγιο με την Σεν Τρούιντεν και ανάγκασε την ΑΕΚ να τον αποκτήσει το προηγούμενο καλοκαίρι.