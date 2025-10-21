MENU
Κεφαλιά του Πάτσο και 1-0 η Παρί τη Λεβερκούζεν (vid)

Ποδόσφαιρο
Στο 7' σέντρα του Νούνο Μέντε, κεφαλιά του Πάτσο και η Παρί ανοίγει το σκορ μέσα στη BayArena κόντρα στη Λεβερκούζεν.

Το γκολ της Παρί

