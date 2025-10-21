Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Κεφαλιά του Πάτσο και 1-0 η Παρί τη Λεβερκούζεν (vid) 21-10-2025 22:23 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Bayer 04 Leverkusen Paris Saint-Germain FC 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 7' σέντρα του Νούνο Μέντε, κεφαλιά του Πάτσο και η Παρί ανοίγει το σκορ μέσα στη BayArena κόντρα στη Λεβερκούζεν. Το γκολ της Παρί Μια βασική αρχή: Ποιοι δεν θα βρουν θέση στην 11άδα με Μπενίτεθ menshouse.gr Κυπριακό: Ο Τραμπ φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τον Κυριάκο Μητσοτάκη instanews.gr 6 χρόνια μετά τον χωρισμό από την Τούνη: Aυτήν την εντυπωσιακή μελαχρινή παντρεύτηκε ο Νώντας Παπαντωνίου (Pics) dailymedia.gr Νέο κεφάλαιο στη ζωή της: Η φωτογραφία από το γάμο της Μάρως Λύτρα (Pic) dailymedia.gr «Μαντρί Royale»: Η αντίδραση Αλαφούζου στην παραίτηση του Γιάννη Παπαδημητρίου menshouse.gr Το πείραμα της Νιούκαστλ: Όταν ο Μπενίτεθ επέλεξε το σύστημα που έπνιξε τους μεγάλους menshouse.gr Η ανατροπή ολοκληρώθηκε: Τι δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις για το κόμμα Τσίπρα instanews.gr Ποιότητα ζωής μακριά απ’ την πόλη: Το οικονομικό θαύμα του ελληνικού χωριού με 0% ανεργία έχει εξήγηση menshouse.gr Κεφαλιά του Πάτσο και 1-0 η Παρί τη Λεβερκούζεν (vid) SHARE