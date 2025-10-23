Επίσημο: Αλλαγή ώρας στο Φέγενορντ - Παναθηναϊκός λόγω ανεμοθύελλας!

Οι έντονες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στο Ρότερνταμ την Πέμπτη (23/10), ανάγκασε τους ανθρώπους της Φέγενορντ να καταθέσουν αίτημα στην UEFA, για την αλλαγή ώρα της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.
To ματς ήταν προγραμματισμένο για τις 19:45, ωστόσο η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας δείχνει ανεμοθύελλα ανάμεσα στις 20:00 και στις 23:00. Κάτι που πρακτικά μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή ή αναβολή για την επόμενη ημέρα το παιχνίδι.
Αυτό φυσικά είναι κάτι που δεν το επιθυμεί καμία ομάδα δεδομένου ότι έχουν υποχρεώσεις την Κυριακή για τα πρωταθλήματά τους.
Η Φέγενορντ ζήτησε λοιπόν ο αγώνας με τον Παναθηναικό για την 3η αγωνιστική του League Phase του Europa να ξεκινήσει στις 4:30 τοπική ώρα, δηλαδή 5:30 ώρα Ελλάδος.
Η UEFA φυσικά αποδέχθηκε το σχετικό αίτημα, με την «πράσινη» ΠΑΕ να προχωρά σε σχετική ανακοίνωση.
Αναλυτικά:
«Με απόφαση της η UEFA ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ – Παναθηναϊκός στις 23 Οκτωβρίου ορίζεται στις 16:30 (τοπική ώρα). Το αίτημα προέκυψε λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 7 μ.μ. της Πέμπτης».