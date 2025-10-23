Επίσημο: Αλλαγή ώρας στο Φέγενορντ - Παναθηναϊκός λόγω ανεμοθύελλας!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, η Φέγενορντ έκανε επίσημο αίτημα στην UEFA να γίνει η σέντρα στις 5:30 ώρα Ελλάδος λόγω σφοδρής ανεμοθύελλας που αναμένεται στο Ρότερνταμ, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να το αποδέχεται. Αποστολή στην Ολλανδία

Οι έντονες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στο Ρότερνταμ την Πέμπτη (23/10), ανάγκασε τους ανθρώπους της Φέγενορντ να καταθέσουν αίτημα στην UEFA, για την αλλαγή ώρα της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.

To ματς ήταν προγραμματισμένο για τις 19:45, ωστόσο η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας δείχνει ανεμοθύελλα ανάμεσα στις 20:00 και στις 23:00. Κάτι που πρακτικά μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή ή αναβολή για την επόμενη ημέρα το παιχνίδι.

Αυτό φυσικά είναι κάτι που δεν το επιθυμεί καμία ομάδα δεδομένου ότι έχουν υποχρεώσεις την Κυριακή για τα πρωταθλήματά τους.

Η Φέγενορντ ζήτησε λοιπόν ο αγώνας με τον Παναθηναικό για την 3η αγωνιστική του League Phase του Europa να ξεκινήσει στις 4:30 τοπική ώρα, δηλαδή 5:30 ώρα Ελλάδος.

Η UEFA φυσικά αποδέχθηκε το σχετικό αίτημα, με την «πράσινη» ΠΑΕ να προχωρά σε σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

«Με απόφαση της η UEFA ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ – Παναθηναϊκός στις 23 Οκτωβρίου ορίζεται στις 16:30 (τοπική ώρα). Το αίτημα προέκυψε λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 7 μ.μ. της Πέμπτης».