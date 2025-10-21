Η Μπάρτσα έπαιζε με rotation σε χαμηλή ταχύτητα, ο Ολυμπιακός το πάλευε, η άδικη αποβολή του Έσε όμως τον έριξε στο καναβάτσο και το τελικό 6-1 αφήνει βαριές πληγές γυρίζοντας σε άλλες δεκαετίες τους ερυθρόλευκους.

Οι «ερυθρόλευκοι» πάλεψαν το παιχνίδι απέναντι στο «μεγαθήριο» που ακούει στο όνομα, Μπαρτσελόνα, αλλά μετά την άδικη αποβολή του Έσε από τον ρέφερι της αναμέτρησης με δεύτερη κίτρινη, τα πράγματα έγιναν πολύ δύσκολα για τον Ολυμπιακό με αποτέλεσμα να μην αντέξει στην υψηλή πίεση των Ισπανών και να γνωρίσει βαριά ήττα με 6-1.

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν πολύ δυνατό το παιχνίδι και μόλις στα 19 δευτερόλεπτα είχα τεράστια ευκαιρία για το 0-1, με το μακρινό σουτ του Ποντένσε να αποκρούεται δύσκολα από τον Σέζνι σε κόρνερ! Η Μπαρτσελόνα... απάντησε στην ευκαιρία του Ολυμπιακού με την προβολή του Ράσφορντ από πλεονεκτική θέση μετά από γύρισμα του Μπαλντέ, να φεύγει λίγο άουτ. Οι «μπλαουγκράνα» κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο παιχνίδι μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή των «ερυθρόλευκων» και τελείωμα του Φερμίν Λόπεθ για το 1-0 στο 7ο λεπτό! Δύο λεπτά αργότερα το γύρισμα του Γιαμάλ σταμάτησε στον Τζολάκη, ενώ στο 11' η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ράσφορντ πέρασε λίγο άουτ. Ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά μετά από ώρα την εστία των Ισπανών μετά από ωραία ανάπτυξη και σουτ του Ντάνι Γκαρθία εκτός περιοχής που κόντραρε όμως και έφυγε κόρνερ στο 20ο λεπτό του ματς. Οκτώ λεπτά μετά η κεφαλιά του Πιρόλα έφυγε ψηλά άουτ, μετά από εκτέλεση φάουλ του Τσικίνιο από τα δεξιά.

Ο Τσικίνιο αποχώρησε από το παιχνίδι στο 31' καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Στη θέση του πέρασε ο Ντιόγκο Νασιμέντο σε ρολο δεκαριού. Στο 33' ο Φερμίν Λόπεθ έκανε επικίνδυνο γύρισμα στην περιοχή του Ολυμπιακού και ο Ρέτσος λίγο έλειψε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του με προβολή. Στην εκτέλεση του κόρνερ ο Κουντέ έπιασε την κεφαλιά, όμως η μπάλα έφυγε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη. Η Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε ακόμη ένα λάθος του Ολυμπιακού στο 39ο λεπτό και σημείωσε και δεύτερο τέρμα ξανά με τον Φερμίν Λόπεθ, μετά από κλέψιμο και όμορφο τελείωμα του νεαρού άσου για το 2-0! Μέχρι το τέλος του πρώτους μέρος η ομάδα του Χάνσι Φλικ διαχειρίστηκε με άνεση το υπέρ της προβάδισμα και πήγε στα αποδυτήρια με σημαντικό προβάδισμα στο σκορ.

Με την επανέναρξη του δευτέρου μέρους, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε διορθωτική κίνηση, ρίχνοντας στο ματς τον Μουζακίτη στη θέση του Ζέλσον. Η Μπαρτσελόνα έφτασε πολύ κοντά στο 3-0 με κεφαλιά του Φερμίν Λόπεθ που απέκρουσε με υπερένταση ο Τζολάκης σε κόρνερ! Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει γκολ με ωραία σέντρα του Ποντένσε και κεφαλιά του Ελ Κααμπί. Ο διαιτητής της αναμέτρησης όμως γύρισε τη φάση πίσω για χέρι του Γκαρσία σε κεφαλιά του Ελ Κααμπί πριν την επίτευξη του τέρματος των Πειραιωτών. Ο Μαροκινός ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, μειώνοντας σε 2-1 για την ελληνική ομάδα στο 53ο λεπτό του αγώνα! Αυτό ήταν και το πρώτο τέρμα του Ολυμπιακού στο φετινό Champions League.

Τέσσερα λεπτά μετά όμως ο Έσε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Κασάδο, αφήνοντας την ομάδα του με παίκτη λιγότερο για κάτι περισσότερο από μισή ώρα. Στο 67ο λεπτό του ματς η Μπαρτσελόνα κέρδισε μετά από on field review του ρέφερι της αναμέτρησης για παράβαση του Τζολάκη πάνω στον Ράσφορντ. Ο Λαμίν Γιαμάλ ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον πορτιέρε του Ολυμπιακού για το 3-1.

Η Μπαρτσελόνα με πατημένο το... γκάζι και την ψυχολογία στα ύψη κατάφερε να βρει και τέταρτο τέρμα με τον Ράσφορντ στο 74', ενώ δυο λεπτά αργότερα έκανε και το 5-1 με χατ τρικ του Φερμίν Λόπεθ μέσα από την περιοχή με δυνατό σουτ.

Το γήπεδο είχε... γύρει για τον Ολυμπιακό, αγωνιζόμενος με δέκα παίκτες και ο Ράσφορντ σημείωσε και έκτο γκολ με ωραία ενέργεια, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 6-1!

Oι «μπλαουγκράνα» μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης διαχειρίστηκαν με άνεση το ευρύ προβάδισμα τους και πανηγύρισαν την νίκη απέναντι στους Πειραιώτες που έμειναν με έναν βαθμό μετά και την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Στους έξι πόντους το σύνολο του Χάνσι Φλικ μετά την ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν την προηγούμενη αγωνιστική.

Επόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό απέναντι στην Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 4 Νοεμβρίου (22:00).

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Σέζνι, Μπαλντέ (75′ Μαρτίν), Γκαρθία, Κουμπαρσί, Κουντέ (75′ Αραούχο), Κασαδό, Πέδρι (80′ Μπερνάλ), Φερνάντες (59′ Ντε Γιονγκ), Γιαμάλ (75′ Μπάρτζι), Φερμίν, Ράσφορντ.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα (53′ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο (31′ Νασιμέντο), Ποντένσε (78′ Ταρέμι), Μαρτίνς (46′ Μουζακίτης), Ελ Κααμπί (78′ Γιάρεμτσουκ).