Οι Μάτζικ πήραν το ντέρμπι της Φλόριντα

Οι Ορλάντο Μάτζικ ήταν οι μεγάλοι νικητές στο ντέρμπι της Φλόριντα, επικρατώντας των Μαϊάμι Χιτ με 125-121.

Οι δύο ομάδες πρόσφεραν θέαμα υψηλού επιπέδου, αφού μοιράστηκαν από δύο καλά δωδεκάλεπτα, με τους Μάτζικ να κάνουν επί μέρους 35-30 στην τέταρτη περίοδο για να πάρουν τη νίκη.

Ο Πάολο Μπανκέρο με 24 πόντους και 11 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για τους Ορλάντο Μάτζικ, με τον Φρανζ Βάγκνερ να κάνει και αυτός εξαιρετικό ματς έχοντας 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Για τους Μαϊάμι Χιτ ξεχώρισε ο Νόρμαν Πάουελ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να ακολουθεί με 15 πόντους και 12 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης