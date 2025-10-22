MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Xωρίς Χολμς ο Παναθηναϊκός στην Μπολόνια

Με έναν «καθαρό» σέντερ θα ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός στην Μπολόνια για το παιχνίδι με την Βίρτους (24/10, 21:00), καθώς ο Ρισόν Χολμς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού με αποτέλεσμα να μείνει στην Αθήνα.

Περισσότερα σε λίγο....

