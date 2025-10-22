Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROLEAGUE Xωρίς Χολμς ο Παναθηναϊκός στην Μπολόνια 22-10-2025 18:19 SDNA Newsroom Μπάσκετ ΟΜΑΔΕΣ Virtus Bologna Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR ΠΡΟΣΩΠΑ Ρίσον Χολμς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με έναν «καθαρό» σέντερ θα ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός στην Μπολόνια για το παιχνίδι με την Βίρτους (24/10, 21:00), καθώς ο Ρισόν Χολμς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού με αποτέλεσμα να μείνει στην Αθήνα. Περισσότερα σε λίγο.... Τι ετοιμάζει αύριο με τον Ταμπόρδα ο Κόντης menshouse.gr «Δεν ήταν τόσο ξαφνικά»: Τη μέρα της διάγνωσης ο Νιόνιος παραμέρισε τη σκιά της αρρώστιας instanews.gr Με κατσίκα και καυτές πέτρες: Το extreme φαγητό της Μογγολίας που εντυπωσίασε τον Ευτύχη Μπλέτσα menshouse.gr Με αεροπλάνα και βαπόρια: Πώς γεννήθηκε το Ζεϊμπέκικο του Σαββόπουλου με την Μπέλλου που πέρασε στην αθανασία menshouse.gr Eurovision 2026 με Ζόζεφιν dailymedia.gr Η ερωτική σκηνή στις «Σέρρες» του Καπουτζίδη που αποδεικνύει ότι η ελληνική tv ωρίμασε dailymedia.gr 26,6%: Η έκπληξη με τον Αντώνη Σαμαρά instanews.gr Βρες τον παίκτη: Εάν θυμηθείς χωρίς βοήθεια τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ στη φωτό, τότε είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Xωρίς Χολμς ο Παναθηναϊκός στην Μπολόνια SHARE