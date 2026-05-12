Σούμποτιτς: «Τα Game 5 είναι για τους μεγάλους παίκτες» - Τι είπε για τον Άρη

Ο κόουτς Λευτέρης Σούμποτιτς «φιλοξενήθηκε» στο ΕΟΚ WebRadio και έκανε το σχόλιό του για τη «μάχη» του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στο Game 5 της σειράς (13/05) των play-offs της Ευρωλίγκας, ενώ μετέφερε και τις σκέψεις του σχετικά με την όλη «αναγέννηση» του Άρη.

Αναλυτικά είπε:

Για το Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια: «Αναμένεται ένα πάρα πολύ αμφίρροπο παιχνίδι. Είναι ένας “τελικός”. Πιστεύω θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Αυτά τα παιχνίδια είναι για μεγάλους παίκτες. Το ρόστερ του Παναθηναϊκού έχει πολλά τέτοια ονόματα. Απο την άλλη, η Βαλένθια είναι ομάδα με όλη την έννοια της λέξης, μια ομάδα που παίζει το μπάσκετ του προπονητή, που παλεύει και παίζει ομαδικά και όντως χαίρεσαι να τη βλέπεις. Είναι πραγματικά 50-50 το παιχνίδι. Η Βαλένθια, από τη μια, έχει την έδρα, αλλά, από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει το ρόστερ. Είναι και ο Ναν, που, για ‘μένα, είναι ο καλύτερος παίκτης στη θέση του».

Για το αν μπορούν να αλλάξουν πράγματα οι δύο ομάδες ενόψει αυτού το ματς: «Είναι έξι μέρες από το τελευταίο παιχνίδι στην Αθήνα, οπότε έχουν καιρό να κάνουν κάποιες αλλαγές. Σε κάποια άμυνα, σε κάποιες προσθήκες, οπουδήποτε. Πιστεύω ότι σε αυτά τα σημεία μπορούμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Όχι πολλά, αλλά κάποια πράγματα να τα διαφοροποιήσουν».

Για το επίπεδο των φετινών play-offs της Ευρωλίγκας: «Είναι πολύ ωραία παιχνίδια να τα απολαμβάνεις. Όλα τα ζευγάρια είναι πάρα πολύ ωραία, διαφήμιση για το μπάσκετ. Η Ευρωλίγκα πλέον είναι σε άλλο επίπεδο. Έχουμε φτάσει σε σημείο οι Αμερικάνοι να λένε “πόσο καλό πρωτάθλημα είναι η Ευρωλίγκα”».

Για την διαδικασία των Final-4 και το αν ο Ολυμπιακός έχει πίεση λόγω των τελευταίων ανεπιτυχών προσπαθειών του εκεί: «Είναι δύο παιχνίδια όλα και όλα. Είναι το πρώτο, που είναι knock-out και είναι πολύ καθοστιστικό. Το ποιος θα καταφέρει να φτάσει στον τελικό το καθορίζουν πολλά πράγματα. Το σε τι κατάσταση θα βρεθούν οι ομάδες εκείνη τη στιγμή, η τύχη, η φόρμα των παικτών… Το παρελθόν και το τι έχει κάνει η κάθε ομάδα παλιά δε νομίζω ότι μετράει. Σκέφτεσαι μόνο το αύριο. Μέσα στο μυαλό του Ολυμπιακού δεν πρέπει να υπάρχει η σκέψη του τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, σε αυτά τα παιχνίδια υπάρχουν “τόνοι” πίεσης. Είναι θέμα του προπονητή το πώς θα το διαχειριστεί και το πώς θα το μεταφέρει αυτό στους παίκτες».

Για την «αναγέννηση» του Άρη: «Είμαι πολύ χαρούμενος με όλα αυτά που γίνονται στον Άρη. Μετά από πολλά χρόνια σβήστηκαν τα χρέη και ήρθε ένας άνθρωπος που δεν έχει σκοπό να αναδειχθεί ο ίδιος, αλλά αγαπάει το μπασκετ και θέλει να επενδύσει στην ομάδα. Επίσης, αυτό είναι κάτι που το περιμένει ο κόσμος της ομάδας πολύ καιρό. Από την άλλη πλευρά, ο κόσμος είναι πολύ ανυπόμονος. Κάθε βήμα τη φορά, σιγά-σιγά και σταθερά. Με τον σωστό τρόπο και χωρίς βιασύνες η ομάδα μπορεί μετά από 3-4 χρόνια να φτάσει εκεί που αξίζει, στην κορυφή».