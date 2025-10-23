Οι Σίξερς άλωσαν την Βοστώνη μετά από ματσάρα θρίλερ!

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς πανηγύρισαν τεράστια νίκη στην έδρα των Μπόστον Σέλτικς (116-117), σε μια ματσάρα που κρίθηκε στο φινάλε.

Οι Σέλτικς παρά τις απουσίες που έχουν να διαχειριστούν από το ξεκίνημα της σεζόν, μπήκαν καλύτερα στο ματς και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 28-26, όμως στη συνέχεια οι Σίξερς ανέβασαν την απόδοσή τους.

Οι φιλοξενούμενοι με επί μέρους 23-31 στη δεύτερη περίοδο, πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, έχοντας το προβάδισμα με 51-57, με τους «Κέλτες» να βρίσκουν την απάντηση στο τρίτο δωδεκάλεπτο.

Οι γηπεδούχοι έτρεξαν επί μέρους 35-18 και μπήκαν στην τέταρτη περίοδο έχοντας προβάδισμα 11 πόντων (86-75), όμως οι Σίξερς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη ξεκινώντας την αντεπίθεσή τους.

Οι Σίξερς, άρχισαν να ροκανίζουν την διαφορά και στο τελευταίο λεπτό έτρεξαν επί μέρους 6-0 κάνοντας την ανατροπή, με τον Πρίτσαρντ να είναι ο μοιραίος των Σέλτικς, αστοχώντας στο φινάλε σε σουτ για τη νίκη.

Ο Ταϊρίς Μάξι με 40 πόντους και ο rookie Βι Τζέι Έτζκομπ με 34 πόντους ήταν οι κορυφαίοι για τους νικητές, με τον Ντέρικ Ουάιτ και τον Τζέιλεν Μπράουν να ξεχωρίζουν για τους «Κέλτες» έχοντας 25 πόντους.

