Φουλ για Τζάρεντ Μπάτλερ ο Ολυμπιακός

Οι «ερυθρόλευκοι» αλλάζουν πράγματα στη περιφέρειά τους και προσπαθούν για τον Αμερικάνο γκαρντ, που «κόπηκε» πριν από μερικές μέρες από τους Φοίνιξ Σανς.

Είναι νωρίς ακόμη στη σεζόν αλλά είναι ξεκάθαρο ότι στον Ολυμπιακό η περιφερειακή γραμμή ή μάλλον αυτή, που αφορά στα κόμπο γκαρντ δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Ο Κίναν Εβανς είναι ακόμη στα πιτς, ο Σέιμπεν Λι δεν βοηθάει σχεδόν καθόλου και έτσι μένουν ο Ουόκαπ με τον Νιλικίνα να καλούνται να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Δεν φτάνουν, όμως, αυτοί.

Ετσι στον Ολυμπιακό το πήραν απόφαση και βγήκαν δυνατά στην αγορά για να πάρουν παίκτη. Και ποιανού κτύπησαν την πόρτα; Του Τζάρεντ Μπάτλερ. Ενός παίκτη, που βρέθηκε στο ΝΒΑ από το 2021 μέχρι τη σεζόν, που μας πέρασε. Επαιξε κατά σειρά σε Τζαζ, Οκλαχόμα, Ουάσινγκτον και Φιλαδέλφεια, έχοντας 6.7 πόντους μέσο όρο. Είναι κόμπο-γκαρντ διαφορετικών χαρακτηριστικών σε σχέση με αυτούς, που έχει ο Ολυμπιακός, αφού έχει εκτός των άλλων το μακρινό σουτ.

Πιο συγκεκριμένα έχει 34.1% στο τρίποντο σε όλη του τη πορεία στο ΝΒΑ, εκεί, όπου έχει πάρει μέρος σε 149 παιχνίδια.

Ο Ολυμπιακός έχει χτυπήσει, λοιπόν, την πόρτα του Μπάτλερ και περιμένει να δει τι μπορεί να καταφέρει. Σύμφωνα μάλιστα με το baseline insiders, ο Αμερικάνος γκαρντ κλείνει για τα δύο επόμενα χρόνια στους Πειραιώτες.

Στον Μπάτλερ έχουν πέσει πάνω κι άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας με το θέμα να τελειώνει σύντομα καθώς ο 25χρονος γκαρντ φαίνεται πως έχει αποφασίσει να έρθει για πρώτη φορά στη καριέρα του στην Ευρώπη.