Μπορεί ο Τραμπ να κάνει στροφή στο Ουκρανικό;

Οι ΗΠΑ σε μία σημαντική στροφή στη στρατηγική Τραμπ επιβάλλουν κυρώσεις κατά των δύο μεγαλύτερων ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών.

Μετά την εμπλοκή στη διαπραγμάτευση για μία νέα συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, οι ΗΠΑ, σε μία σημαντική στροφή στη στρατηγική Τραμπ επιβάλλουν κυρώσεις κατά των δύο μεγαλύτερων ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, της Rosneft και της Lukoil.

Tην ίδια ώρα, ήραν έναν βασικό περιορισμό στη χρήση ορισμένων δυτικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, κυρίως των Storm Shadow, από την Ουκρανία για πλήγματα βαθειά εντός ρωσικού εδάφους, όπως μεταδίδει η WSJ.

Πίσω από αυτή την απόφαση, βρίσκεται η προσπάθεια των ΗΠΑ να πιέσουν τον Πούτιν στο πεδίο, καθώς ο ίδιος φαίνεται να μην έχει μετακινηθεί ούτε μισό βήμα από τις επιδιώξεις του, παρά τις συναντήσεις, τα κόκκινα χαλιά της Αλάσκας και τα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα με τον Τραμπ.

Το χρονικό ενός «ναυαγίου»

Λίγες μέρες αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωνε ότι σχεδίαζε να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη , «εντός δύο εβδομάδων», η συνάντηση αναβλήθηκε επ' αόριστον.

Το ίδιο συνέβη και με τη συνάντηση που θα προηγείτο, των δύο Υπουργών Εξωτερικών, οι οποίοι θα προετοίμαζαν τη Συνάντηση Κορυφής.

Μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχαν Ρούμπιο και Λαβρόφ, έκριναν ότι δεν υπάρχει ακόμη λόγος για μία συνάντηση.

«Δεν θέλω να κάνω μία συνάντηση χωρίς λόγο», δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Τρίτης.

«Δε θέλω να χάσω το χρόνο μου. Θα δούμε τι θα γίνει», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα, o Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι είπε στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι η θέση της Ρωσίας για τον πόλεμο δεν είχε αλλάξει: ότι μια ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να προηγηθεί της κατάπαυσης του πυρός.

Δηλαδή, αυτό που μετέφερε ο Λαβρόφ στο Ρούμπιο, είναι ότι η Μόσχα λέει «όχι» σε κατάπαυση του πυρός, ενώ φαίνεται ότι συνεχίζει να απαιτεί να πάρει και την υπόλοιπη περιοχή του Ντονμπάς που δεν έχει καταλάβει στρατιωτικά και που φιλοξενεί τις πιο ισχυρές ουκρανικές οχυρώσεις.

Άρα, για τον Τραμπ που πρότεινε το «πάγωμα» του πολέμου κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου, δεν υπάρχει κανένα νόημα για μία ακόμη συνάντηση.

Διπλωματία και συμπάθεια

Ευρωπαίοι και Ζελένσκι, προσπαθούν να πείσουν τον Τραμπ ότι ο Πούτιν δεν είναι ειλικρινής. Ότι εκμεταλλεύεται την επιθυμία του Τραμπ για μια συμφωνία για να κερδίζει ο ίδιος χρόνο αλλά και εδάφη, χωρίς να μπαίνει επι της ουσίας σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με κανέναν.

Τον Ιούλιο, ο Πούτιν συμφώνησε σε μια σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα ακριβώς τη στιγμή που φαινόταν πλέον πιθανό ότι ο Τραμπ θα υπέγραφε το πακέτο κυρώσεων του Κογκρέσου που υποστηρίχθηκε από τους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας. Η νομοθεσία αυτή, μετά τη συνάντηση, και όσο ο Τραμπ πίστευε ότι υπάρχει προοπτική για συμφωνία, μπήκε και πάλι στο συρτάρι.

Την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Λευκός Οίκος διέρρεε ότι ο Τραμπ σκεφτόταν σοβαρά να στείλει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς τύπου Tomahawk στο Κίεβο, ο Ρώσος ηγέτης τηλεφώνησε στον Τραμπ, μίλησαν για περίπου δύο ώρες και στη συνέχεια ο Αμερικανός Πρόεδρος, μίλησε για μία πιθανή σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη.

Την επόμενη μέρα, ο Τραμπ φιλοξένησε τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, από όπου ο Ουκρανός Πρόεδρος έφυγε και πάλι με άδεια χέρια μετά από μια «τεταμένη», όπως μεταδόθηκε, συνάντηση.

Πιθανή στροφή Τραμπ;

Τα περιθώρια χρόνου που έχει δώσει ο Τραμπ στον Πούτιν προκειμένου να βρεθεί κοινό έδαφος είναι ήδη πολλά, καθώς έχει αναιρέσει κυριολεκτικά όλα τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει από την πρώτη μέρα της Προεδρίας του και ακόμη νωρίτερα

Ως Αμερικανός Πρόεδρος, έκανε αυτό που ο προκάτοχός του δε θα έκανε ποτέ. Είπε ανοιχτά «όχι» στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναγνώρισης της Κριμαίας, προσέβαλε σε κοινή θέα το Ζελένσκι, αμφισβήτησε τους Ευρωπαίους.

Το ερώτημα είναι, εάν μετά από τόσους μήνες, η αδιαλλαξία του Πούτιν μπορεί τελικά να στρέψει τον Τραμπ πλήρως στη γραμμή των Ευρωπαίων, και πειστεί ότι όντως ο Πούτιν τον «κοροϊδεύει» και ότι μόνο εάν υποστεί ισχυρά πλήγματα, θα αναγκαστεί να υποχωρήσει στρατιωτικά.

Σε αυτή την περίπτωση, ίσως και να έδινε το «πράσινο φως» για τους Tomahawk και άλλα επιθετικά όπλα για ισχυρά και στοχευμένα πλήγματα εντός ρωσικού εδάφους, ένα ενδεχόμενο που θα άλλαζε εντελώς τα δεδομένα σε αυτόν τον πόλεμο.

Πηγή: ethnos.gr