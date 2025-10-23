Έρχονται 1.000 ελληνικά drones τον χρόνο από ελληνικά χέρια

Στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ), στις Αχαρνές θα παράγονται τέσσερα είδη.

Τον στρατηγικό στόχο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη συγκρότηση ενός σύγχρονου οικοσυστήματος αμυντικής βιομηχανίας, ικανού να καλύπτει τις εξοπλιστικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και να διεκδικεί μερίδιο στην παγκόσμια αγορά, υπογράμμισε η χθεσινή επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ), στις Αχαρνές.

Εκεί ο ελληνικός στρατός πραγματοποίησε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα μικρό «θαύμα», στήνοντας και λειτουργώντας με δικά του μέσα μια αλυσίδα μαζικής παραγωγής, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Σε αυτή την αλυσίδα που στόχο έχει να παράγει 1.000 και πλέον drones μέσα σε έναν χρόνο, θα παράγονται τέσσερα είδη.

Τα δύο πρώτα, όπως αναφέρουν Τα Νέα, θα είναι μικρά τετρακόπτερα που θα τα έχουν οι στρατιώτες στο μέτωπο για να εντοπίζουν τις κινήσεις του αντιπάλου σε μεγαλύτερες αποστάσεις και πέρα από εμπόδια όπως λόφοι και δέντρα. Με το πρώτο θα μπορούν να μεταφέρουν φορτία έως 4 κιλά και με το δεύτερο να εντοπίζουν και να ρίχνουν με αυτά μικρά εκρηκτικά, όπως χειροβομβίδες ή όλμους, σε στόχους σε αποστάσεις μέχρι και έξι χιλιόμετρα με ταχύτητες έως και 138 χιλιόμετρα την ώρα.

Το τρίτο είναι καμικάζι-drone, δηλαδή μικρά τετρακόπτερα που θα έχουν προσκολλημένα εκρηκτικά γεμίσματα ή όλμους και θα πέφτουν πάνω σε εχθρικούς στόχους, όπως οχήματα και στρατιώτες ή ελαφρές οχυρώσεις.

Το τέταρτο είδος θα είναι μη επανδρωμένα αεροσκάφη, και συγκεκριμένα drones κατηγορίας Ι με σταθερή πτέρυγα που θα τα έχουν μονάδες ώστε να εντοπίζουν αντιπάλους για στοχοποίηση από το πυροβολικό και την Πολεμική Αεροπορία.

Η παραγωγή όλων αυτών των drones θα εξοπλίσει μονάδες στον Έβρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε πρώτη φάση.

