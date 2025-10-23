Μπαρτζώκας: «Δεν έχω ζητήσει τίποτα για ενίσχυση» (vid)

Δηλώσεις έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Μόναχο και το αυριανό ματς με την Μπάγερν, σχολιάζοντας τα σενάρια για απόκτηση γκαρντ, ενώ μίλησε και για τον τραυματισμό του Παπανικολάου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του τεχνικού του Ολυμπιακού:

«Έχουμε τρεις προσθήκες στην δωδεκάδα σε σχέση με το Βελιγράδι. Πρέπει να παίξουμε καλά, είναι μία έδρα που πέρυσι χάσαμε. Φέτος παίζει καλύτερη άμυνα. Είναι μία ομάδα που πρέπει να είσαι έτοιμος αντιμετωπίσεις».

Για τον Παπανικολάου: «Δεν ξέρω, χτύπησε στην προπόνηση χθες και θα δούμε. Θα ταξιδέψει μαζί μας, μένει να δούμε πώς θα είναι. Δεν είναι κάτι σοβαρό, είναι ένα χτύπημα στον τετρακέφαλο από γόνατο. Ελπίζω να μην τον αφήσει έξω».

Για την Μπάγερν: «Κάθε φορά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Φέτος έχει μεγαλύτερα κορμιά στην περιφέρεια. Πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό».

Για την ενίσχυση στα γκαρντ: «Δεν έχω ζητήσει τίποτα. Θα ήθελα να σας πω ότι με βάση αυτά που διαβάζω από την αρχή του καλοκαιριού, πιστεύω ένα 5% από όλες τις μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός είχαν βάση με πραγματικό ενδιαφέρον από εμάς. Θα καλούσα τον κόσμο να είναι λίγο πιο σκεπτικός όταν διαβάζει ότι ο Ολυμπιακός έχει κλείσει έναν παίκτη».

Για το αν έχει αρχίσει να έχει ευχάριστο πονοκέφαλο: «Αν και είναι μία φράση κλισέ, ο πονοκέφαλος είναι να κερδίζει ο Ολυμπιακός τα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα έχουμε αρκετά μεγάλο βάθος. Το γεγονός ότι έχουμε τρεις προσθήκες, σαφώς μας διευκολύνει το έργο».

