Παναθηναϊκός: Επίσημο το τέλος του Γιάννη Παπαδημητρίου από τους «πράσινους»

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ο οποίος αποχωρεί απ' το Τριφύλλι μετά από 2,5 χρόνια παρουσίας σε ρόλο τεχνικού διευθυντή.

Οι ανακατατάξεις στον Παναθηναϊκό συνεχίζονται. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου», είναι αυτό που αφορά το τέλος της συνεργασίας με τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Ο τεχνικός διευθυντής των «πράσινων» μετά τις μεγάλες αλλαγές στην ΠΑΕ, ήταν ξεκάθαρο πως θα αποτελέσει παρελθόν. Κάτι που έγινε επίσημο από το «τριφύλλι».

Η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε το τέλος της παρουσίας του Παπαδημητρίου στην ομάδα, μετά από 2,5 χρόνια στα οποία είχε το ρόλο του τεχνικού διευθυντή.

Όπως είναι γνωστό, το «τριφύλλι» είναι στην τελική ευθεία για να επιλέξει τον επόμενο τεχνικό διευθυντή ο οποίος θα προέρχεται από το εξωτερικό όπως όλα δείχνουν.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Στα 2,5 χρόνια της θητείας του στη θέση του τεχνικού διευθυντή εργάστηκε με ζήλο, έχοντας σταθερή κατεύθυνση την ενίσχυση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, με γνώμονα τα συμφέροντα της ομάδας. Επί των ημερών του το Τριφύλλι κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2024, και παράλληλα η ομάδα επανήλθε σε σταθερή βάση στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται κάθε επιτυχία στον Γιάννη Παπαδημητρίου στο επόμενο βήμα του».