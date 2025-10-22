Κινείται δυναμικά για τον Σπένσερ Ντινγουίντι ο Ολυμπιακός!

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά για την απόκτηση του Σπένσερ Ντινγουίντι, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την αποδέσμευση του από τους Χόρνετς.

Ο Ολυμπιακός μετά το... ναυάγιο με την περίπτωση του Τζάρεντ Μπάτλερ, συνεχίζει την αναζήτηση του για την απόκτηση γκαρντ, προκειμένου να ενισχύσει την περιφεριακή του γραμμή.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται δυναμικά για την απόκτηση του Σπένσερ Ντινγούιντι ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την αποδέσμευση του από τους Χόρνετς.

Ο 32χρονος άσος έχει πρόταση και από άλλη ευρωπαϊκή ομάδα, ενώ διαθέτει τεράστια εμπειρία από το ΝΒΑ, καθώς έχει αγωνιστεί σε 621 παιχνίδια στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Από το 2014 έως το 2025 ο Ντινγουίντι μετρά 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ ανά 27.7 λεπτά.