Αφηνιασμένος στην πρεμιέρα ο Γιάννης: Με 37 πόντους «διέλυσε» τους Ουίζαρντς

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ασταμάτητος και οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη πρώτη νίκη της σεζόν, απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με 133-120.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέγραψε ένα γεμάτο double-double με 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 27 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 15/23 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 4/7 βολές.

Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στο πρώτο του ματς σε αγώνα NBA, μετά από περίπου έναν χρόνο, χωρίς να σημειώσει κάποιον πόντο στο 1,5 λεπτό που αγωνίστηκε.

Το ματς

Τα «Ελάφια» μπήκαν αγριεμένα στο ματς, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 40-23, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, έχοντας προβάδισμα 19 πόντων (72-53).

Στο δεύτερο μέρος οι Μπακς έριξαν αισθητά τον ρυθμό τους, με τους Ουίζαρντς να κάνουν επί μέρους 29-37 στην τρίτη περίοδο για να ρίξουν την διαφορά στους 11 πόντους (101-99), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε εκείνο το σημείο να παίρνει ξανά... μπροστά.

Με τον «Greek Freak» να είναι ασταμάτητος οι Μπακς διατήρησαν την διψήφια διαφορά και έφτασαν με άνεση στην πρώτη τους νίκη στη σεζόν, στο εναρκτήριο παιχνίδι του NBA.

