Τρικυμία στον ΑΣ ΠΑΟΚ, τα μέλη του δ.σ. διαψεύδουν το προεδρείο, που ανοίγει την πόρτα στον Μυστακίδη

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΣ έθεσε θέμα για το αν πρέπει να γίνει στην Τούμπα το νέο γήπεδο!

Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, και τα επεισόδια στην υπόθεση της Νέας Τούμπας διαδέχονται το ένα το άλλο.

Τα όσα έγιναν στο χθεσινοβραδινό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο διακόπηκε ενώ η ψηφοφορία είχε αρχίσει και δεν πήγαινε καλά για την ηγετική ομάδα του Ερασιτέχνη, που άρχισε να βλέπει ότι μπορεί να τη χάσει, έχουν προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις και ανοιχτές διαφωνίες!

Η πρόταση της ηγετικής ομάδας, να τεθεί χρονικός περιορισμός στον Ιβάν Σαββίδη για να δώσει εγγυήσεις μέχρι τις 31/12 δεν "προχωρούσε" και η ψηφοφορία διεκόπη λόγω αδιαθεσίας μέλου του ΔΣ.

Η νομική σύμβουλος του ΑΣ ΠΑΟΚ και επί σειρά δεκαετιών συνεργάτιδα του Θανάση Κατσαρή, Κατερίνα Γιαννακοπούλου, μίλησε το πρωί στο “Μετρόπολις” και διέψευσε ότι ξεκίνησε η ψηφοφορία σχετικά με το μνημόνιο που πρέπει να προταθεί στην ΠΑΕ.

«Στο διοικητικό συμβούλιο έγινε μία συζήτηση για ανταλλαγή απόψεων, δεν ξεκίνησε καμία ψηφορορία κι όποιοι λένε το αντίθετο παραπλανούν τον κόσμο» είπε η κ. Γιαννακοπούλου, αλλά τα μέλη του Δ.Σ. έχουν άλλη άποψη.

«Ως μέλος του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ θέλω να δηλώσω τα εξής σχετικά με την χθεσινή συνεδρίαση: Ψήφισαν 7 μέλη του ΔΣ σχετικά με τις προτάσεις για το μνημόνιο συνεργασίας της Νέας Τούμπας, μεταξύ των οποίων και εγώ ο ίδιος. Στη συνέχεια λόγω ενός προβλήματος ξαφνικής αδιαθεσίας ενός μέλους του ΔΣ, το οποίο είχε ήδη ψηφίσει, διεκόπη η διαδικασία.

Αδιάψευστος μάρτυρας τα ηχητικά των πρακτικών. Αύριο θα συνεχιστεί η διαδικασία και θα ψηφίσουν τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ που δεν έχουν ψηφίσει.

Οτιδήποτε άλλο δεν είναι αληθές», αναφέρει η δήλωση του Δημήτρη Χασεκίδη, μέλους του Δ.Σ. που διαψεύδει ανοιχτά την Γιαννακοπούλου.

Η ηγετική ομάδα του Ερασιτέχνη (Ησαϊάδης, Μπεκιάρης, Γιαννακοπούλου) θέλει να θεωρηθεί ως μη γενόμενη η χθεσινή ψηφοφορία και να ξεκινήσει από την αρχή, κάτι που προφανώς δεν μπορεί να γίνει αφού κι από τα πρακτικά, που κρατήθηκαν μπορεί να αποδειχτεί ότι τα 7 από τα 15 μέλη είχαν ψηφίσει.

Ένα από τα σημεία που προκάλεσαν μεγάλη ένταση στο χθεσινό συμβούλιο ήταν και η ανακοίνωση από τον πρόεδρο του ΑΣ, Άλκη Ησαϊάδη, ότι εκπρόσωπος του κ. Μυστακίδη θέλει να παραβρεθεί στο συμβούλιο της Τετάρτης για να μιλήσει στα μέλη, κάτι που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις.

«Ζήτησε απλά να παραβρεθεί για να τοποθετηθεί για το γήπεδο κι εφόσον θέλει το Δ.Σ. να διευκρινίσουν την πρότασή τους», είπε η Γιαννακοπούλου.

Εκτός των άλλων, εντύπωση προκάλεσε και μια τοποθέτηση του εκπροσώπου τύπου του Ερασιτέχνη, Γιώργου Βένη, ο οποίος μιλώντας επίσης στο “Μετρόπολις”, αναφερόμενος στη χαμηλή συμμετοχή στις εκλογές του ΑΣ ΠΑΟΚ, είπε ότι «θα έπρεπε να πάρουν απόφαση περισσότεροι άνθρωποι για το αν το γήπεδο πρέπει να γίνει στην Τούμπα ή αλλού», ανοίγοντας ουσιαστικά κι ένα θέμα για το αν πρέπει να γίνει το νέο γήπεδο στην Τούμπα.