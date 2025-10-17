Άλλο ο νόμος, άλλο το καταστατικό του ΑΣ ΠΑΟΚ!

Περιορισμούς στην εγγραφή νέων μελών βάζει ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ.

Η λειτουργία των αθλητικών συλλόγων διέπεται από το νόμο 2725/99, ο οποίος προβλέπει -μεταξύ άλλων- και τις διαδικασίες για την εγγραφή των μελών σε κάθε σύλλογο.

Έλα, όμως, που για τον ΑΣ ΠΑΟΚ δεν φτάνει ο νόμος κι έπρεπε να μπουν… περιοριστικοί όροι που εμποδίζουν την ευρεία συμμετοχή…

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του 2725/99, «για την εγγραφή νέων μελών απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου, που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών».

Απλά, καθαρά και ξάστερα.

Η διοίκηση του ΑΣ ΠΑΟΚ έχει τροποποιήσει το καταστατικό της και έχει βάλει και επιπλέον προϋποθέσεις για να εγγραφεί κάποιο νέο μέλος στον Ερασιτέχνη.

«Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου, τα οποία πρέπει να είναι νόμιμα εγγεγραμμένα μέλη του σωματείου τουλάχιστο για μία τριετία».

Αυτός είναι ο πρώτος “κόφτης”. Ένα μέλος μπορεί να αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι μετά από ένα χρόνο, αλλά για να προτείνει ένα νέο μέλος πρέπει να περάσουν τρία ολόκληρα χρόνια.

Γιατί άραγε; Μήπως για να μειωθεί η δεξαμενή των μελών που μπορούν να προσυπογράψουν την αίτηση ενός νέου μέλους;

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ βάζει και δεύτερο “κόφτη” στη διαδικασία εγγραφής νέων μελών.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 του καταστατικού του το μέλος που πρέπει να έχει συμπληρώσει τριετία «μπορεί να προτείνει προσυπογράφοντας τη σχετική αίτηση μόνο μέχρι δέκα (10) νέα μέλη ετησίως».

Για ποιο λόγο ένα μέλος, που έχει συμπληρώσει την τριετία, έχει δικαίωμα να προτείνει μόνο δέκα νέα μέλη το χρόνο;

Από την ώρα που πληροί την έξτρα προϋπόθεση που θέτει ο ΑΣ ΠΑΟΚ, γιατί να μπορεί να προτείνει μέχρι δέκα νέα μέλη κι όχι περισσότερα; Ο στόχος των συλλόγων δεν είναι να αυξήσουν τα μέλη τους και τη δυναμική τους;

Ποιος φοβάται την αύξηση του μεγέθους ενός σωματείου;

Μ΄ αυτές τις πρακτικές αποτρέπεται η ευρεία συμμετοχή, το εκλογικό σώμα παραμένει μικρό κι έτσι στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν μόλις 217 άτομα, με αποτέλεσμα να μπορεί να είναι πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, ένας άνθρωπος που έχει εκλεγεί με μόλις 68 ψήφους, όπως ο κ. Ησαϊάδης!