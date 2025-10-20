Φαρσοκωμωδία στον ΑΣ ΠΑΟΚ και αναβολή στη ψηφοφορία για τη Νέα Τούμπα!

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ ΠΑΟΚ, η οποία αφορούσε το μνημόνιο συνεργασίας με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το έργο της Νέας Τούμπας. Μια διαδικασία που εξελίχθηκε σε πραγματική φαρσοκωμωδία, οδηγώντας σε πλήρη εκφυλισμό το θεσμικό όργανο του Ερασιτέχνη.

Το μνημόνιο που είχε συντάξει και παραδώσει η Επιτροπή (την οποία ο ίδιος ο ΑΣ είχε ορίσει) δεν ικανοποίησε τελικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι, ζητήθηκε από τους κ. Πατρίδα και Νικολαΐδη να καταθέσουν δύο ξεχωριστές προτάσεις, προκειμένου να τεθούν σε ψηφοφορία.

Στην πρόταση του κ. Πατρίδα επανήλθε ο αυθαίρετος και παράλογος όρος για την ύπαρξη proof of fund έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ στην πρόταση του κ. Νικολαΐδη προβλεπόταν η παροχή εγγυήσεων μετά την κοστολόγηση του έργου, κάτι απολύτως λογικό και σύμφωνο με όσα είχε ήδη επισημάνει η τεχνοκρατική επιτροπή.

Η «σκληρή γραμμή» του ΑΣ ΠΑΟΚ —με επικεφαλής τους Ησαϊάδη, Μπεκιάρη και Πατρίδα— επέμενε στην προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου, προκαλώντας ένταση μέσα στη συνεδρίαση. Η ψηφοφορία ξεκίνησε κανονικά, με αρκετά μέλη όπως οι Παρασκευόπουλος, Χασεκίδης, Καρούσης, Πατρίδας, Νικολαΐδης και άλλοι να έχουν ήδη ψηφίσει, όταν ο κ. Νικολαΐδης ένιωσε αδιαθεσία και αποχώρησε από τη διαδικασία.

Παρά το γεγονός ότι είχε ήδη ψηφίσει, ο σκληρός πυρήνας των Ησαϊάδη, Μπεκιάρη και Πατρίδα αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση, εν μέσω έντονων αντιδράσεων, καθώς η έκβαση της ψηφοφορίας δεν φαινόταν να τους ευνοεί. Όπως ανακοινώθηκε, το συμβούλιο θα επαναληφθεί «τις επόμενες μέρες».

Μέχρι τη στιγμή της διακοπής είχαν ήδη ψηφίσει επτά μέλη του ΔΣ, και η διαδικασία, σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, θα συνεχιστεί από το σημείο όπου σταμάτησε. Οι ψήφοι των επτά αυτών μελών δεν θα επαναληφθούν, καθώς υπάρχουν καταγεγραμμένα και ηχογραφημένα πρακτικά που τεκμηριώνουν τη διαδικασία.

Το απολύτως παράλογο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι, παρότι ο κ. Νικολαΐδης είχε ήδη ψηφίσει πριν αποχωρήσει λόγω αδιαθεσίας, η συνεδρίαση διακόπηκε χωρίς λόγο, αντί να συνεχιστεί κανονικά, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις.

Μια εικόνα πλήρους σύγχυσης και θεσμικού εκτροχιασμού, που εκθέτει τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ στα μάτια κάθε φίλου του Συλλόγου.