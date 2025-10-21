Χασεκίδης: «Αυτό συνέβη στο ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ, η ψηφοφορία θα συνεχιστεί κανονικά»

Η τοποθέτηση του μέλους του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ, Δημήτρη Χασεκίδη, αναφορικά με την... επεισοδιακή χτεσινοβραδινή (20/10) ψηφοφορία του Ερασιτέχνη για το μέλλον της Νέας Τούμπας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Ως μέλος του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ θέλω να δηλώσω τα εξής σχετικά με την χθεσινή συνεδρίαση: Ψήφισαν 7 μέλη του ΔΣ σχετικά με τις προτάσεις για το μνημόνιο συνεργασίας της Νέας Τούμπας, μεταξύ των οποίων και εγώ ο ίδιος.

Στη συνέχεια λόγω ενός προβλήματος ξαφνικής αδιαθεσίας ενός μέλους του ΔΣ, το οποίο είχε ήδη ψηφίσει, διεκόπη η διαδικασία. Αδιάψευστος μάρτυρας τα ηχητικά των πρακτικών. Αύριο θα συνεχιστεί η διαδικασία και θα ψηφίσουν τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ που δεν έχουν ψηφίσει. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι αληθές».