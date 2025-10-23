Αδιανόητη κτηνωδία στην Ηλεία: Σκύλος βασανίστηκε και κακοποιήθηκε σεξουαλικά

«Ένα τέρας κυκλοφορεί ανάμεσά μας» - Το ζώο βρέθηκε μέσα στα αίματα, συγκλονιστική ανακοίνωση της Φιλοζωικής Κρεστένων

Αποτροπιασμό και οργή έχει προκαλέσει στην Ηλεία ένα αδιανόητο περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ζώου, που αποκαλύφθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Επιτάλιο Πύργου.

Λίγο μετά τις 10:00, εθελοντές της Φιλοζωικής Κρεστένων «Νοιάζομαι» εντόπισαν στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας ένα αρσενικό σκυλί σε φρικτή κατάσταση, μέσα στα αίματα.

«Νομίζαμε ότι είχε πυροβοληθεί - Η αλήθεια ήταν εφιαλτική»

Όπως δήλωσε στο ilialive.gr ο εθελοντής Διονύσης Λιαρομάτης, αρχικά όλοι πίστεψαν ότι το ζώο είχε δεχθεί πυροβολισμό. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο φρικιαστική.

Το σκυλί μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κτηνίατρο, όπου διαπιστώθηκε πως είχε βαθύ σκίσιμο στον πρωκτό, αποτέλεσμα εισαγωγής αντικειμένου με ακραία βία. Ο γιατρός προχώρησε σε οκτώ ράμματα για να κλείσει το τραύμα, ενώ το ζώο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Η Φιλοζωική Κρεστένων προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στην αστυνομία, καλώντας τους πολίτες να βοηθήσουν στον εντοπισμό του δράστη. «Αυτό που έγινε δεν είναι απλώς κακοποίηση ζώου. Είναι σαδιστική, εγκληματική πράξη. Όποιος το έκανε, είναι επικίνδυνος για όλους μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η οργάνωση.

Η ανακοίνωση της Φιλοζωικής είναι συγκλονιστική και αποτυπώνει το μέγεθος της αγανάκτησης: «Ένα κτήνος κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ένα τέρας που αν δεν δίστασε να κάνει κάτι τέτοιο σε ένα ζώο, δεν θα διστάσει να το κάνει και σε έναν άνθρωπο. Ίσως σε ένα ανυπεράσπιστο παιδί. Αν γνωρίζεις κάτι και σιωπάς, είσαι συνένοχος. Μίλα. Τώρα!».

Πηγή: ethnos.gr

