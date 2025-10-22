Ιστορική αποκατάσταση: Ο Ράσφορντ αποκάλυψε τι έγινε στη φάση του πέναλτι

Διδακτική ήττα στη Βαρκελώνη για τον Θρύλο που δεν έχει τίποτα να φοβάται και κανένα λόγο ανησυχίας όπως σωστά ειπώθηκε στη μετάδοση. Ο Γιάννης Αυλακιώτης ηρεμεί τα πλήθη με αλήθειες.

Μπαίνει μέσα η αρμάδα Μεντιλίμπαρ, κλέβει μπάλα και βάζει γκολ. Εντάξει έτυχε να είναι εκεί ο Σέζνι να το βγάλει. Δεν είδε κανείς τη φάση στο VAR;

Γιατί αν είχε πάει ο ρέφερι θα αναγκαζόταν να δει πως ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας είχε ανακοινώσει πως σταματά το ποδόσφαιρο και το ξανάρχισε στην Μπαρτσελόνα. Ώπα ρε μεγάλε, ποιος είσαι; Μία έτσι, μία αλλιώς; Προκαλείς σύγχυση στο Champions League. Τη μυρίστηκα τη δουλειά αμέσως φίλοι μου. Λέω δε μας τα λέει καλά αυτός με τα κίτρινα.

Με ησύχασε όμως η φωνή του Γιώργαρου στη μετάδοση. Το σκορ 1-0 και λέει «δεν έχει τίποτα να φοβάται ο Ολυμπιακός, όπως στο Έμιρεϊτς». Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό άρχισε να τραγουδά η τηλεόραση μόνη της, ενθουσιάστηκα. Πάμε να τους πατήσουμε σκέφτηκα. Όπως στο Έμιρεϊτς που χάσαμε 2-0 αλλά είδατε με τι μπαλάρα ε;

Τώρα παίζαμε και με Μπαρτσελόνα, όχι τίποτα κουραφέξαλα και καφενεία. Έστω με την Μπαρτσε, γιατί η -λόνα ήταν τραυματισμένη στην εξέδρα. Μεγαλώσαμε με τις σωστές ποδοσφαιρικές διδαχές όμως. Καλύτερα να μην παίζουν τα πρώτα σε τέτοια ματς, γιατί τα δεύτερα και τα τρίτα έχουν πολλά να αποδείξουν. Από παιδί αυτά άκουγα και έμαθα σωστά το ποδόσφαιρο.

Το κάνει το 2-1 ο Θρύλος με γκολ που έγινε πέναλτι και πέναλτι που έγινε γκολ. Σύγχυση μέχρι κι εκεί ο διαιτητής. Κι αντί να γίνει 2-2, αφού ο Ελ Κααμπί πέταξε δύο παστέλια σε δύο λεπτά, ακόμα έγραφε 2-1 το ταμπλό.

Μετά σας φταίει ο Τσβάιερ που τουλάχιστον ήταν αποφασιστικός. Δεν έδωσε πέναλτι, τέλος συζήτησης. Όχι να το δούμε, να το σκεφτούμε κι άλλα τέτοια. Χάσιμο χρόνου. Δυστυχώς η ταχύτητα δεν λαμβάνει την εκτίμηση που της αξίζει.

Μου βγάζει και κόκκινη στον Χέσε για δεύτερη κίτρινη. Σκέφτηκα τον Χέσε μέσα στα αποδυτήρια να μην μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και να συνεχίζουμε με 10. Ενώ την είχαμε του χεριού μας την Uefalona. Στα σχοινιά. Θέμα χρόνου το 2-3.

Ε, μετά ξενερώσαμε. Εκνευριστήκαμε. Που να αποδώσουμε αυτό που μπορούμε; Έφτασε το σκορ στο θρυλικό άθροισμα 7, γιατί παντού είναι Πειραιάς μην ξεχνιέστε. Τότε ακριβώς πετάχτηκα πάνω. Τώρα είναι η στιγμή που θα φτιάξουμε ομάδα να νικά και τη διαιτησία.

Θόδωρε ετοιμάσου να γίνει πράξη η ιστορική ατάκα του Σάββα. Ο Θρύλος ως μεγαλύτερος πολυαθλητικός οργανισμός ή πολυmediaκός αν σκεφτείς τι ακούμε από χθες, θα τους καταπιεί όλους. Και την UEFA και τον Λανουά που τον πολεμά και όλους τους κακούς που φθονούν το μεγαλείο του θρύλου.

Αυτό που τόσα χρόνια λέμε στους άλλους, αυτό και θα κάνουμε. Μην σκύβετε το κεφάλι. Με ηρέμησε και πάλι ο σπίκερ μετά το 6-1. Κανένας λόγος ανησυχίας ακούστηκε να λέει. Γίνεται να μην ξέρει; Τα έξι γκολ δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείτε. Σα να μην έγινε. Μπορεί απλά να είχε τσεκάρει τις πτήσεις και να τις βρήκε ακριβές, όμως μη χαλάτε το κλίμα. Ανόρθωση ηθικού χρειάζεται.

Μάλιστα υπενθύμισε ο Γιώργαρος ότι η Μπαρτσελόνα μετά το 6-1 παραμένει αήττητη απέναντι σε ελληνικές ομάδες. Το άκουσε ο Μπασινάς και σου λέει τελικά ήταν παραίσθηση εκείνο το βράδυ στη Λεωφόρο.

Η σφαγή όμως, εδώ φίλοι μου ήταν στο γόνατο. Εδώ ακόμη και η φανέλα ήταν σα να τη φορούσαμε στο χειρουργείο του Ελβετού. Βουτηγμένη στο αίμα. Δεν έχει καμία σημασία πλέον. Το ματς

πέρασε. Το σκορ ήταν 2-1 τα υπόλοιπα είναι σα να μη συνέβησαν. Έτσι θα μείνουν και στην ιστορία. Έναν Λουτσέσκου ήθελα να πει «για μένα το ματς έληξε 2-3», να τους αφήσει κάγκελο εκεί στην Βαρκελώνη. Τέτοια ομάδα και χρειάστηκε τη διαιτησία για να κάμψει την αντίσταση του Ολυμπιακού. Τι συζητάμε τώρα;

Επειδή είστε άπιστοι Θωμάδες, σας έχω και αποδείξεις. Τελευταίο μήνα η Μπάρτσα έχει νίκη 2-1 με το μεγαθήριο της Σοσιεδάδ, ήττα 2-1 στην έδρα της από Παρί, τεσσάρα από την

Σεβίλλη του Αλμέιδα – αυτός που έβλεπε τον Θρύλο και μέτραγε γκολ – νίκη 2-1 με την άπιαστη Τζιρόνα στις καθυστερήσεις. Τρομακτική φόρμα, δώστε της το Champions League. Καμία ζημιά. Είχε φάει και 8 κάποτε από τη Μπάγερν, είπε ο τιτάνας. Είδατε να έπαθε κάτι η Μπαρτσελόνα;

Εκνευρίστηκε κι ο Ροσέτι με το διαιτητή. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Βλέπω να τον στέλνει μόνιμα Super League για τιμωρία. Ένα μένει. Video στυλ Λανουά με ανάλυση

φάσεων από τον Ηλία Σπάθα. Γιατί είναι άλλο να στα λέει κάποιος που ξέρει τους κανονισμούς κι άλλο να στα εξηγεί κάποιος που τους έχει αλλάξει τον αδόξαστο.

Μπορεί μάλιστα να βγει ο Ράσφορντ και με τη βοήθεια του ΑΙ, να δανειστεί τη φωνή του Αλέκου Αλεξανδρή για την ανάλυση της φάσης: «Εντάξει, εγώ πέφτω, εσύ γιατί το δίνεις»;

