Λανουά: «Έπρεπε να δοθεί πέναλτι στον Παναθηναϊκό - Λάθος που δεν επενέβη το VAR!»

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής στην ανάλυση των επίμαχων φάσεων της αγωνιστικής στάθηκε στο καθαρό πέναλτι που δεν πήρε ο Παναθηναϊκός στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ δικαιώνει τις φωνές του Παναθηναϊκού για το πέναλτι που δεν δόθηκε στο 74’ στο μαρκάρισμα του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ (οι κίτρινοι στο επόμενο λεπτό ισοφάρισαν σε 1-1.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο διαιτητής και ο var έχασαν το πέναλτι. «Σε αυτή την περίπτωση ο αμυντικός του Άρη αγκαλιάζει τον αντίπαλο του από τον λαιμό με το αριστερό του χέρι. Αν και το μαρκάρισμα ξεκινάει εκτός μεγάλης περιοχής, συνεχίζεται και εντός αυτής, εμποδίζοντας το επιτιθέμενο να παίξει μπάλα. Εδώ δεν δόθηκε το πέναλτι, ούτε παρενέβη όμως αναμενόταν, το var» σημειώνει ο Στεφάν Λανουά.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ υποστήριξε πως σώστά δόθηκε το πέναλτι στον Ολυμπιακό στο παιχνίδι της Λάρισας στο χέρι του Κοβάτσεβιτς στο φινάλε του α' ημιχρόνου. "Μετά από εκτέλεση κόρνερ και ενώ έχει γίνει σουτ προς το τέρμα ο αμυντικός της Λάρισας βρίσκει τη μπάλα με το χέρι εκτρέποντας την από την πορεία της προς το τέρμα. Έχοντας το χέρι του σε αυτή τη θέση ο παίκτης διακινδυνεύει να χτυπήσει η μπάλα σε αυτό και να καταλογιστεί πέναλτι. Το var παρενέβη σωστά και συνέστησε στον διαιτητή in field review ώστε να καταλογιστεί το πέναλτι".

Τέλος, σημειώνει ότι σωστά δόθηκε το πέναλτι στον Πανσερραϊκό στον αγώνα στο Βόλο και του Παναιτωλικού στο ματς με τον ΟΦΗ, χαρακτηρίζοντας "σωστή" τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ανδρούτσο καθώς... "ο αμυντικός του ΟΦΗ μετά από σέντρα βρίσκει με το δεξί του χέρι τον αντίπαλο στο πρόσωπο. Ο αμυντικός δεν βρίσκει ποτέ τη μπάλα και αναμενόμενα δέχεται δεύτερη κίτρινη κάρτα".