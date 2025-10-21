Θρήνος: Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος

Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Τρίτης ο σπουδαίος τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος σε ηλικία 81 ετών.

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο σπουδαίος τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος τις τελευταίες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Υγεία στο Καρδιολογικό τμήμα.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος απεβίωσε στις 9.10 το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου από ανακοπή καρδιάς ενώ ο μεγάλος μας τραγουδοποιός έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.

Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης και τραγουδοποιός ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, ύστερα από τη σταδιακή επιβάρυνση της υγείας του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η φωνή που συνόδευσε τόσες εποχές σίγησε για πάντα.

Η απουσία του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όμως το έργο του, τα τραγούδια του, οι στίχοι του θα συνεχίσουν να μας συντροφεύουν. Από τα πρώτα του βήματα είχε δείξει την αντισυμβατική του φύση, το ανήσυχο καλλιτεχνικό του πνεύμα, τη βαθιά του ανάγκη να μιλήσει αλλιώς. Από τις τολμηρές, πολιτικά φορτισμένες και λυρικά ευαίσθητες συνθέσεις των sixties έως τις διαχρονικές δημιουργίες που σημάδεψαν δεκαετίες, ο Διονύσης Σαββόπουλος παρέμεινε ένα από τα πιο φωτεινά, πολυσύνθετα και ανήσυχα πνεύματα της ελληνικής τραγουδοποιίας. Ενας δημιουργός που έδωσε φωνή στην εσωτερική περιπέτεια του τόπου.