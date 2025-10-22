Ανατροπή με Μπάτλερ: Προς Ερυθρό Αστέρα ο Αμερικανός

Νέα δεδομένα προέκυψαν το βράδυ στην υπόθεση του Τζάρεντ Μπάτλερ, ο οποίος εμφανιζόταν έτοιμος να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός γκαρντ δέχτηκε πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα και φαίνεται για πολλούς λόγους να προτιμά το περιβάλλον της ομάδας του Βελιγραδίου.
Προς ναυάγιο εξελίσσεται και η υπόθεση του Τζάρεντ Μπάτλερ στον Ολυμπιακό, με τον Αμερικανό άσο, που είχε έρθει σε συμφωνία με την ομάδα του Πειραιά και μάλιστα θα ερχόταν την Πέμπτη (23/10) στην Ελλάδα, να ρίχνει άκυρο στους «ερυθρόλευκους» και να επιλέγει τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Ολυμπιακός κινήθηκε με μυστικότητα κι έφτασε στη συμφωνία με τον παίκτη, βλέποντας το ρίσκο που υπάρχει στην περίπτωση του Κίναν Έβανς και την ανάγκη που υπάρχει στα γκαρντ, όμως ο Τζάρεντ Μπάτλερ κάνει πίσω κι επιλέγει Βελιγράδι.
Ο Αμερικανός άσος έχει δεχθεί ασφυκτικές πιέσεις από τη σερβική ομάδα, που φαίνεται πως αποδίδουν καρπούς και είναι πλέον πολύ κοντά να φορέσει ερυθρόλευκα, αλλά αυτά του Ερυθρού Αστέρα.