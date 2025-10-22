Ανατροπή με Μπάτλερ: Προς Ερυθρό Αστέρα ο Αμερικανός

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο Τζάρεντ Μπάτλερ που βρέθηκε μια ανάσα από τον Ολυμπιακό, δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από τον Ερυθρό Αστέρα και φαίνεται να προτιμά τη δική του πρόταση.

Ο Αμερικανός άσος έχει δεχθεί ασφυκτικές πιέσεις από τη σερβική ομάδα, που φαίνεται πως αποδίδουν καρπούς και είναι πλέον πολύ κοντά να φορέσει ερυθρόλευκα, αλλά αυτά του Ερυθρού Αστέρα.