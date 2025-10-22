Χαμός στο Χ για την εξάρα του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη: «6-1 από την Κ21» (pics)

Η διαιτησία του Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός και η έκταση του σκορ (6-1) σχολιάστηκαν εκτενώς στο X, δίνοντας χαρακτηριστικές ατάκες.

Η βαριά ήττα του Ολυμπιακού στο Μονζουΐκ από την Μπαρτσελόνα με 6-1 και ο τρόπος που αυτή ήρθε, δεν πέρασε ασχολίαστη. Τα σχόλια στο X ήταν αρκετά αιχμηρά, τόσο για την έκταση του σκορ, που αποτελεί τη δεύτερη πιο βαριά ήττα των «ερυθρόλευκων» στην Ευρώπη, όσο και για τη διαιτησία του Ελβετού, ειδικά στη φάση της αποβολής του Έσε.

Για Ελβετός, καμία σχέση με την ουδετερότητα ο διαιτητής!

Ο Έσσε πέτυχε τον παίκτη στο μέτωπο, καθώς στριφογύριζε το χέρι του στα τυφλά, στην προσπάθειά του να απαλλαγεί από αυτόν. Σε καμία περίπτωση κίτρινη.

(Κ δεν είμαι καν Ολυμπιακός.) #BARCAOLY — Σουλφίδιον (@AngelikiSoulf) October 21, 2025

Όταν δεν μπορείς να κρατήσεις μπάλα και να αλλάξεις 2 μπαλιές στο Ελληνικό πρωτάθλημα θα μπορούσες με την Μπάρτσα? #BARCAOLY — P💙tty m⭕️uth 🆒 (@John_Fletcher70) October 21, 2025

Φτιάξτε λέξεις που να αρχίζουν από ΕΞ #BARCAOLY — memo alioglou (@memoalioglou72) October 21, 2025

Γαύροι, η απόλαυση του να σας κάνουν ότι κάνετε στο ελληνικό πρωτάθλημα τόσα χρόνια.

Και που 'στε, μη διαμαρτύρεστε, να φτιάξετε ομάδα που να κερδίζει και τη διαιτησία.

#BARCAOLY#OlympiacosFC — Nikos (@Nikstavr) October 21, 2025

Μπράβο στον Ολυμπιακό που υπερασπίστηκε με επιτυχία το στοιχειωμένο ρεκόρ της Γιουβέντους #BARCAOLY — DRAGATIS HRISTOS (@DRAGATISHRISTOS) October 21, 2025