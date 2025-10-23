Οι Νικς με τριάδα «φωτιά» πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Καβαλίερς

Οι Νιου Γιορκ Νικς μπήκαν με το πόδι πατημένο στο... γκάζι στη νέα σεζόν, επικρατώντας στην πρεμιέρα του NBA, των Κλίβελαντ Καβαλίερς με 119-111.

Οι Νεοϋορκέζοι φρόντισαν από την αρχή να δείξουν τις διαθέσεις τους, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 33-23, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 15 πόντων (65-50).

Στο δεύτερο μέρος οι Καβαλίερς προσπάθησαν να ισορροπήσουν και με επί μέρους 22-37 στην τρίτη περίοδο, μπήκαν ξανά στον αγώνα, όμως οι Νικς έβγαλαν αντίδραση και κατάφεραν να φτάσουν στη πρώτη νίκη της σεζόν.

Ο Όου Τζι Ανουνόμπι με 24 πόντους, 14 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Νικς, ενώ σε εξαιρετική κατάσταση για τους Νεοϋορκέζους ήταν και οι Μπράνσον (23π., 4ρ., 5ασ) και Τάουνς (19π., 11ρ).

Από την πλευρά των Κλίβελαντ Καβαλίερς ξεχώρισε ο Ντόνοβαν Μίτσελ που είχε 31 πόντους και 5 ασίστ, με τον Έβαν Μόμπλεϊ να ακολουθεί με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

