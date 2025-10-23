Αντίδραση και νίκη με Αμπερντίν θέλει η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε την Αμπερντίν στην OPAP Arena, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League, ψάχνοντας την πρώτη της νίκη.

Τη νίκη που θα της δώσει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League αναζητά απόψε η ΑΕΚ, η οποία φιλοξενεί απόψε (19:45, CosmoteSport 4) την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση προέρχεται από την ήττα στη Σλοβενία κόντρα στην Τσέλιε, στην πρεμιέρα της League Phase, αλλά και από μια κακή εμφάνιση κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς καλούνται να βγάλουν αντίδραση και να πάρουν τους πρώτους βαθμούς στη διοργάνωση, για να βγει και από το κακό φεγγάρι στο οποίο βρίσκεται. Ο Σέρβος τεχνικός θα ανακατέψει την τράπουλα στην ενδεκάδα, έχοντας πλέον διαθέσιμο τον Λιούμπιτσιτς, ο οποίος μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα αντί του τραυματία Ζίνι.

Παράλληλα, η Ένωση θέλει να βάλει τέλος και σε ένα αρνητικό σερί, καθώς έχειι συμπληρώσει 15 ολόκληρα χρόνια χωρίς εντός έδρας νίκη σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Όσες νίκες έχει κάνει στην Αθήνα στο διάστημα αυτό, αφορούσαν προκριματικές φάσεις. Ήταν 16 Σεπτεμβρίου του 2010, όταν είχε επικρατήσει 3-1 της Χάιντουκ, σε όμιλο του Europa League, και έκτοτε μεσολάβησαν 17 αγώνες με 12 ήττες και 5 ισοπαλίες.

Οι πιθανές ενδεκάδες

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς, Πινέδα, Μαρίν, Ελίασον, Μάνταλος, Κουτέσα, Γιόβιτς.

Αμπερντίν: Μίλτοφ, Κνέστερ, Μίλντε, Ντόρινγκτον, Ντέβλιν, Άρμστρονγκ, Παλαβέρσα, Κέσκινεν, Κλάρκσον, Λάζετιτς, Κάρλσον.