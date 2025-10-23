Δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό στο Ρότερνταμ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σήμερα στο Ρότερνταμ τη Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στο Europa League ψάχνει ο Παναθηναϊκός σήμερα (17:30, Cosmote Sport 3 HD, ΑΝΤ1) στο Ρότερνταμ, όπου κοντράρεται με τη Φέγενορντ. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει νωρίτερα λόγω κακοκαιρίας, μετά από σχετική απόφαση της UEFA, και οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη για να βελτιώσουν τη θέση τους στη βαθμολογία.

Το παιχνίδι είναι σημαντικό και για την ομάδα του Ρόμπιν Φαν Πέρσι, καθώς δεν έχει βαθμούς και γκολ μετά από τις πρώτες δύο αγωνιστικές, ενώ ο Παναθηναϊκός μετρά μια νίκη στην πρεμιέρα επί της Γιουνγκ Μπόις, αλλά έχασε στο ΟΑΚΑ από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Το Τριφύλλι καλείται να νικήσει και την αρνητική παράδοση που έχει με τις ολλανδικές ομάδες σε League phase /φάση ομίλων στο Europa League, καθώς δεν έχε νίκη μετά από πέντε προσπάθειες (1 ισοπαλία/4 ήττες).

Οι πιθανές ενδεκάδες

Φέγενορντ: Βελενρόιτερ, Σμαλ, Ρεντ, Πλουγκ, Αχμέντχοτζιτς, Στάιν, Χουάνγκ, Βαλέντε, Σάουερ, Μούσα, Ουέντα.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τζούρισιτς, Τετέ, Μπακασέτας, Σφιντέρσκι.