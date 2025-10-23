Οι Μπουλς πήραν μεγάλη νίκη κόντρα στους Πίστονς

Οι «Ταύροι» έδειξαν σε εξαιρετική κατάσταση στην πρεμιέρα του NBA, παίρνοντας μεγάλη νίκη απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς με 115-111.

Οι Μπουλς μπήκαν με ορμή στην αναμέτρηση και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 35-19, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη τους, αν και οι Πίστονς ισορρόπησαν στη συνέχεια.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν την διαφορά, όμως οι «Ταύροι» άντεξαν στο φινάλε και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη, απέναντι σε μια ομάδα που αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη της περσινής σεζόν.

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς με 28 πόντους και 14 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για τους Σικάγο Μπουλς, με τον Κέιντ Κάνινγχαμ να ξεχωρίζει για τους Πίστονς με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

