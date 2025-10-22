Το τηλέφωνο του ΘΘ, τα 13 μύρια στον Ποστέκογλου, το βίντεο της ΑΕΚ και ο Παλάσιος

Ο «Στρατηγός», η στήλη που αγαπήσατε, ξανάρχεται: Για ΓερμανΆρη, Παπαδημητρίου και Τζολάκη που έπαθε Πασχαλάκη.

- Καλησπέρα φίλες και φίλοι

- Πάνε κάποιες μέρες που δεν τα είπαμε

- Αλλά εδώ συμβαίνουν κοσμοϊστορικά γεγονότα φίλοι μου

- Κατ' αρχάς, ας πιάσουμε τον Κωνσταντή Τζολάκη

- Η προπόνηση με τον Πασχαλάκη όλα αυτά τα χρόνια έπιασε τόπο

- 3 σουτ η Σκωτία στο τέρμα, 3 γκολ

- Το 3ο γκολ μάλιστα δουλεμένο στην προπόνηση

- Στο ΠΑΟΚ - Μπενφίκα 1-4 πχ το είχε εφαρμόσει ο Πασχαλάκης με απόλυτη επιτυχία

- Χθες είπε να γράψει 6 το κοντέρ

- Όρθιος, καθιστός, στην κλειστή γωνία, στην ανοιχτή γωνία, με πέναλτι

- Είχαμε ποικιλία

- Αλλά κι αυτός ο Μεντιλίμπαρ για 8 είπε, δηλαδή ούτε ένα στοίχημα δεν μπορείς να παίξεις στις μέρες μας

- Δε θα ήθελα να ήμουν στη θέση του Θόδωρου Θεοδωρίδη χθες κατά τις 10 το βράδυ

- Ακόμη και στο κουδούνισμα το τηλέφωνο πρέπει να έβγαζε καπνούς

- Να το σηκώσει, να μην το σηκώσει πρέπει να σκεφτόταν

- Κι αυτό σαν βραδυφλεγής βόμβα συνέχισε να χτυπάει

- Τα υπόλοιπα τα αφήνω στη φαντασία σας

- Άλλωστε σήμερα μάθαμε από το ρεπορτάζ του Βέργη ότι αλλάζει ο κανονισμός για την 2η κίτρινη κάρτα

- Έχουν δεχτεί η PSG, η Ρεάλ, η Γιουβέντους αλλά μόλις δέχτηκε ο Θρύλος η IFAB συνεδριάζει

- Αμέσως κάποιοι να πουν ότι είναι συστημική ομάδα. Ουδεμία σχέση έχει με την UEFA

- Αρκεί μια ανύπαρκτη κόκκινη είς βάρος του σε ματς εναντίον της Μπαρτσελόνα και αλλάζει παγκοσμίως το πρωτόκολλο για το VAR

- Και γιατί κύριοι να μην αλλάξει όταν ο Κατσικογιάννης έδειξε 2η κίτρινη στον παίκτη του Ατρομήτου στο ΠΑΟΚ - Ατρόμητος

- Αλλά τα τελευταία τα ποδοσφαιρικά καράβια του Βαγγέλη δεν πάνε καλά ούτε έξω

- Η Νότιγχαμ προσπαθεί να συνέλθει από τη λαίλαπα Γιαννάκη μετά τη γλυκιά εισβολή του στον μαγικό κόσμο της Premier League με τον Ποστέκογλου

- Η Ρίο Άβε αποκλείστηκε από μια ομάδα Δ Εθνικής

- Με την ευκαιρία, ξέρει κανείς γιατί δεν εμφανίζεται ο Ποστέκογλου; Έστω για καφέ

- Έμαθα έλαβε 13εκ€ αποζημίωση

- Ποιος ξέρει; Μπορεί να κάνει κι αυτός μαγαζιά στην Πάρο

- Στη δε ΑΕΚ - που για να μην ξεχνιόμαστε όλοι την κυνηγάνε γιατί μόνο αυτή υπολογίζουνε μπλα μπλα - δεν ξέρουν τι να κάνουν

- Ο Ράζβαν δεν είδε κανέναν στο πάρκινγκ οπότε πάει ο πρώτος στόχος

- Ο Ντέλιας θύμισε Πελέ

- «Καλό το γκολ αλλά ας δοκιμάσουμε λίγο όγκο και ύψος με Μασούρα - Μπακασέτα» πρέπει να σκέφτηκε ο Ιβάν

- Και του βγήκε, 3 σε κάθε ματς πολλά είναι;

- Συνεχίζω με την ΑΕΚάρα αφού έκανα μια παρένθεση για τον αγαπημένο μου Ιβάν

- Ακόμη δεν έχω δει κάμερα από το περιστατικό με τον Λανουά και ανησυχώ

- Πέρυσι σε 2 ώρες κυκλοφορούσε το βίντεο από το πάρκινγκ σε όλα τα σάιτ της Ελλάδας

- Μάλλον αυτή τη φορά δε θα βοηθάει και πολύ να βγει το βίντεο

- Η δε ΕΠΟ κατά τη διάρκεια του 2ου ημιχρόνου είπε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους

- Σου λέει γιατί να περιμένω ως το τέλος; Η Εθνική παίζει;

- Άλλωστε εκείνη την ώρα ήταν αδιάφορο το ματς, 0-2 και ο κόσμος της ΑΕΚ έδειχνε την αγάπη του στους παίκτες της ομάδας του μετά τον Λανουά

- Στον ΠΑΟ μας χαιρέτησε ο αγαπημένος Γιάννης

- Ο Παπαδημητρίου εννοώ

- Το μυαλό σας αμέσως να πάει στη Βοιωτία

- Μπορεί να πάει εκεί να πουλήσει τον Παλάσιος στον Παναθηναϊκό

- Και είπε στους οπαδούς που τον αγαπάνε τόσο πολύ να στηρίξουν τον σύλλογο και όχι τα πρόσωπα

- Μα οι οπαδοί είναι γνωστό ότι εκφράζουν την αγάπη τους για τον Αλαφούζο με κάθε τρόπο οπότε είπε να αποκαταστήσει την τάξη

- Ρε τον μπαγάσα πραγματικά πώς σκέφτηκε τέτοιο απόφθεγμα

- Βέβαια ο Κάρυ τον έσφαξε στο γόνατο

- Έχει τις άκρες του στη Γερμανία ο Κάρυ

- Τη διαδρομή όταν μάθει κάποιος θα κλάψουνε μανούλες και κουμπάροι επίτροποι

- Στον ΠΑΟΚ περνάνε ακόμη πιο ωραία

- Δευτέρα - Τέταρτη είχαμε λιποθυμίες, ανακοινώσεις, τοποθετήσεις, δηλώσεις, διαρροές

- Φαντάσου δηλαδή να μην ήταν και στην 1η θέση

- Δεν πλήττουν οι άνθρωποι

- Πρωτάθλημα θα πάρουν και πιστεύω θα βγει την ώρα που θα σηκώνει το τρόπαιο ο Ζίφκο μια διαρροή και μετά μια απάντηση από την Κατερίνα Γιαννακοπούλου

- Τα λέμε μετά το ΣΚ και μάλλον κατά την Τρίτη

- Αν και μαθαίνω κάτι σοβαρό θα σκάσει οπότε μάλλον θα πρέπει να τα πούμε νωρίτερα.

- Δευτέρα βλέπω 11 με 11, μην ενοχλείτε.

- Οπότε μετά τις κοτρώνες κοιμάμαι ήσυχος

Ο Στρατηγός