Το τηλέφωνο του ΘΘ, τα 13 μύρια στον Ποστέκογλου, το βίντεο της ΑΕΚ και ο Παλάσιος

- Καλησπέρα φίλες και φίλοι
- Πάνε κάποιες μέρες που δεν τα είπαμε
- Αλλά εδώ συμβαίνουν κοσμοϊστορικά γεγονότα φίλοι μου
- Κατ' αρχάς, ας πιάσουμε τον Κωνσταντή Τζολάκη
- Η προπόνηση με τον Πασχαλάκη όλα αυτά τα χρόνια έπιασε τόπο
- 3 σουτ η Σκωτία στο τέρμα, 3 γκολ
- Το 3ο γκολ μάλιστα δουλεμένο στην προπόνηση
- Στο ΠΑΟΚ - Μπενφίκα 1-4 πχ το είχε εφαρμόσει ο Πασχαλάκης με απόλυτη επιτυχία
- Χθες είπε να γράψει 6 το κοντέρ
- Όρθιος, καθιστός, στην κλειστή γωνία, στην ανοιχτή γωνία, με πέναλτι
- Είχαμε ποικιλία
- Αλλά κι αυτός ο Μεντιλίμπαρ για 8 είπε, δηλαδή ούτε ένα στοίχημα δεν μπορείς να παίξεις στις μέρες μας
- Δε θα ήθελα να ήμουν στη θέση του Θόδωρου Θεοδωρίδη χθες κατά τις 10 το βράδυ
- Ακόμη και στο κουδούνισμα το τηλέφωνο πρέπει να έβγαζε καπνούς
- Να το σηκώσει, να μην το σηκώσει πρέπει να σκεφτόταν
- Κι αυτό σαν βραδυφλεγής βόμβα συνέχισε να χτυπάει
- Τα υπόλοιπα τα αφήνω στη φαντασία σας
- Άλλωστε σήμερα μάθαμε από το ρεπορτάζ του Βέργη ότι αλλάζει ο κανονισμός για την 2η κίτρινη κάρτα
- Έχουν δεχτεί η PSG, η Ρεάλ, η Γιουβέντους αλλά μόλις δέχτηκε ο Θρύλος η IFAB συνεδριάζει
- Αμέσως κάποιοι να πουν ότι είναι συστημική ομάδα. Ουδεμία σχέση έχει με την UEFA
- Αρκεί μια ανύπαρκτη κόκκινη είς βάρος του σε ματς εναντίον της Μπαρτσελόνα και αλλάζει παγκοσμίως το πρωτόκολλο για το VAR
- Και γιατί κύριοι να μην αλλάξει όταν ο Κατσικογιάννης έδειξε 2η κίτρινη στον παίκτη του Ατρομήτου στο ΠΑΟΚ - Ατρόμητος
- Αλλά τα τελευταία τα ποδοσφαιρικά καράβια του Βαγγέλη δεν πάνε καλά ούτε έξω
- Η Νότιγχαμ προσπαθεί να συνέλθει από τη λαίλαπα Γιαννάκη μετά τη γλυκιά εισβολή του στον μαγικό κόσμο της Premier League με τον Ποστέκογλου
- Η Ρίο Άβε αποκλείστηκε από μια ομάδα Δ Εθνικής
- Με την ευκαιρία, ξέρει κανείς γιατί δεν εμφανίζεται ο Ποστέκογλου; Έστω για καφέ
- Έμαθα έλαβε 13εκ€ αποζημίωση
- Ποιος ξέρει; Μπορεί να κάνει κι αυτός μαγαζιά στην Πάρο
- Στη δε ΑΕΚ - που για να μην ξεχνιόμαστε όλοι την κυνηγάνε γιατί μόνο αυτή υπολογίζουνε μπλα μπλα - δεν ξέρουν τι να κάνουν
- Ο Ράζβαν δεν είδε κανέναν στο πάρκινγκ οπότε πάει ο πρώτος στόχος
- Ο Ντέλιας θύμισε Πελέ
- «Καλό το γκολ αλλά ας δοκιμάσουμε λίγο όγκο και ύψος με Μασούρα - Μπακασέτα» πρέπει να σκέφτηκε ο Ιβάν
- Και του βγήκε, 3 σε κάθε ματς πολλά είναι;
- Συνεχίζω με την ΑΕΚάρα αφού έκανα μια παρένθεση για τον αγαπημένο μου Ιβάν
- Ακόμη δεν έχω δει κάμερα από το περιστατικό με τον Λανουά και ανησυχώ
- Πέρυσι σε 2 ώρες κυκλοφορούσε το βίντεο από το πάρκινγκ σε όλα τα σάιτ της Ελλάδας
- Μάλλον αυτή τη φορά δε θα βοηθάει και πολύ να βγει το βίντεο
- Η δε ΕΠΟ κατά τη διάρκεια του 2ου ημιχρόνου είπε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους
- Σου λέει γιατί να περιμένω ως το τέλος; Η Εθνική παίζει;
- Άλλωστε εκείνη την ώρα ήταν αδιάφορο το ματς, 0-2 και ο κόσμος της ΑΕΚ έδειχνε την αγάπη του στους παίκτες της ομάδας του μετά τον Λανουά
- Στον ΠΑΟ μας χαιρέτησε ο αγαπημένος Γιάννης
- Ο Παπαδημητρίου εννοώ
- Το μυαλό σας αμέσως να πάει στη Βοιωτία
- Μπορεί να πάει εκεί να πουλήσει τον Παλάσιος στον Παναθηναϊκό
- Και είπε στους οπαδούς που τον αγαπάνε τόσο πολύ να στηρίξουν τον σύλλογο και όχι τα πρόσωπα
- Μα οι οπαδοί είναι γνωστό ότι εκφράζουν την αγάπη τους για τον Αλαφούζο με κάθε τρόπο οπότε είπε να αποκαταστήσει την τάξη
- Ρε τον μπαγάσα πραγματικά πώς σκέφτηκε τέτοιο απόφθεγμα
- Βέβαια ο Κάρυ τον έσφαξε στο γόνατο
- Έχει τις άκρες του στη Γερμανία ο Κάρυ
- Τη διαδρομή όταν μάθει κάποιος θα κλάψουνε μανούλες και κουμπάροι επίτροποι
- Στον ΠΑΟΚ περνάνε ακόμη πιο ωραία
- Δευτέρα - Τέταρτη είχαμε λιποθυμίες, ανακοινώσεις, τοποθετήσεις, δηλώσεις, διαρροές
- Φαντάσου δηλαδή να μην ήταν και στην 1η θέση
- Δεν πλήττουν οι άνθρωποι
- Πρωτάθλημα θα πάρουν και πιστεύω θα βγει την ώρα που θα σηκώνει το τρόπαιο ο Ζίφκο μια διαρροή και μετά μια απάντηση από την Κατερίνα Γιαννακοπούλου
- Τα λέμε μετά το ΣΚ και μάλλον κατά την Τρίτη
- Αν και μαθαίνω κάτι σοβαρό θα σκάσει οπότε μάλλον θα πρέπει να τα πούμε νωρίτερα.
- Δευτέρα βλέπω 11 με 11, μην ενοχλείτε.
- Οπότε μετά τις κοτρώνες κοιμάμαι ήσυχος
Ο Στρατηγός