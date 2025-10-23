Δοκιμασία στη Σόφια για την Μονακό κόντρα στην Χάποελ - Εντός με την Ζαλγκίρις η Μπαρτσελόνα

Παιχνίδι αποδείξεων για την Μονακό κόντρα στην Χάποελ Τελ - Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη (21:05), εντός έδρας «τεστ» με την Ζαλγκίρις για την Μπαρτσελόνα (21:30).

Με την διεξαγωγή της 6ης αγωνιστικής συνεχίζεται το βράδυ της Πέμπτης (23/10) η Euroleague, με την αυλαία να ανοίγει χθες στο Βελιγράδι με την αναμέτρηση της Μακάμπι με την Ρεάλ.

Το παιχνίδι που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον στο σημερινό πρόγραμμα είναι αυτό της Χάποελ με την Μονακό (21:05). Η Ισραηλινή ομάδα είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας και αν μη τι άλλο η αναμέτρηση με τους Μονεγάσκους είναι ένα πρώτο κομβικό «τεστ».

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται στην Ισπανία την Ζαλγκίρις (21:30) με τις δυο ομάδες να έχουν το ίδιο ρεκόρ (3-2), την στιγμή που η ομάδα του Κάουνας μετά το καλό της ξεκίνημα, μετρά δυο συνεχόμενες ήττες.

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

20:30 Βιλερμπάν – Ντουμπάι

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό

21:30 Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια

22:00 Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

20:30 Αναντολού Εφές – Φενερμπαχτσέ

21:00 Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός

21:30 Παρτιζάν – Παρί

21:45 Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός