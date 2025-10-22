Το μήνυμα του Χιμένεθ στον Μορόν, η επιστροφή Μπουτσικάρη, η ομάδα που... ζορίζεται οικονομικά. Σηκώνουν σκόνη οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Ο Χάνσι Φλικ μετά την επίτευξη του έκτου τέρματος της Μπαρτσελόνα φώναξε κοντά του τον βοηθό του και του είπε πέντε πράγματα. Λίγο αργότερα, τόσο ο βοηθός του όσο και ο ίδιος ο Φλικ έκαναν μια χαρακτηριστική κίνηση προς τους ποδοσφαιριστές τους. Ένα νόημα με τα χέρια, σαν να του έλεγαν «ηρεμήστε». Δεν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι οι παίκτες της Μπαρτσελόνα δεν κυνήγησαν το έβδομο γκολ. Θα ήταν ψέμα να πούμε ότι σταμάτησαν. Πάντως, ο Φλικ έκανε μια κίνηση σαν να τους έλεγε «χαλαρώστε λίγο». (ΦΩΣ)

*Το ερώτημα «πόσο χειρότερος είναι ο Γιόνσον και δεν παίζει», μετά την εμφάνιση του Γκρούγιτς στο ματς με τον ΠΑΟΚ, είναι αυτό που ταλανίζει τον κόσμο της ΑΕΚ. Πάντως, με όσα είδε ο Νίκολιτς την Κυριακή, δεν αποκλείεται να επιστρατεύσει τον Δανό μέσο κάποια από τις επόμενες αναμετρήσεις. (LIVE SPORT)

*Εκτός από την ομάδα, ανακατατάξεις συντελούνται και στη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Ο Γιάννης Αλαφούζος ασκεί πίεση στον πρώην αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Λεωνίδα Μπουτσικάρη για να επιστρέψει σε κομβικό ρόλο στην καθημερινότητα του Τριφυλλιού και φαίνεται ότι έχει κάμψει τις αντιρρήσεις του. Ο Μπουτσικάρης συμμετείχε στο νομικό κομμάτι της μεταγραφής των Τετέι και Παντελίδη, ενώ παρά την παραίτησή του τον Ιούνιο του 2024, οι σχέσεις του με τον Αλαφούζο δεν είχαν διαταραχθεί. Αυτές τις μέρες ο Μπουτσικάρης λειτουργεί ανεπίσημα ως συνεργάτης του Αλαφούζου και παίρνει μέρος στις διεργασίες. Επιπροσθέτως, θα προκύψουν αποχωρήσεις μελών της διοίκησης που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες του Αλαφούζου. (LIVE SPORT)

*Αν και το μέλλον του Τόνι Βιλένα στον Παναθηναϊκό είναι προδιαγεγραμμένο, οι σημαντικές αλλαγές που γίνονται το τελευταίο διάστημα στον σύλλογο, έχουν δώσει ελπίδα… επιστροφής στον έμπειρο Ολλανδό μέσο. Μετά την αποχώρηση του Γιάννη Παπαδημητρίου, αλλά και με την αναμενόμενη άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ, ο 30χρονος χαφ έχει την προσδοκία ότι ο Ισπανός προπονητής θα του δώσει μια ευκαιρία να διεκδικήσει μια θέση αρχικά στο ρόστερ και στη συνέχεια στα πλάνα του. Πάντως, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξει κάτι με την περίπτωση του Βιλένα, εκτός αν ο Μπενίτεθ αποφασίσει διαφορετικά. (SPORTDAY)

*Ο Μανόλο Χιμένεθ άφησε εκτός ενδεκάδας τον Λόρεν Μορόν στο ντέρμπι και του έστειλε ένα σαφές μήνυμα, πως δεν θα έχει θέση βασικού αν δεν το δείχνει στις προπονήσεις και στο γήπεδο. Πώς θα αντιδράσει ο Μορόν; Θα κινητοποιηθεί; Θα βγάλει πείσμα στο γήπεδο; Αυτό θα φανεί μέσα στην εβδομάδα. Πάντως ο Χιμένεθ έχει πλέον επιλογές στα χέρια του για τη θέση του φορ. (SPORTDAY)

*Το όνομα ενός γνώριμου του Ράφα Μπενίτεθ και των «πρασίνων» έχει πέσει στο… τραπέζι για πόστο στον Παναθηναϊκό. Ο λόγος για τον Λουίς Γκαρσία, ο οποίος το τελευταίο διάστημα είναι CEO στην Τζαχόρ Νταρούλ (Μαλαισία) και παραμένει σχολιαστής του ESPN σε επιλεγμένα παιχνίδια της La Liga και του Champions League. (SPORTDAY)

*Κουίζ: σε ποια σουπερλιγκάτη ομάδα η έλλειψη ρευστού «χτυπάει» και τις ομάδες νέων του κλαμπ; (ΩΡΑ)