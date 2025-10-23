Νέα Υόρκη: Νεογέννητο με τον ομφάλιο λώρο βρέθηκε παρατημένο σε σταθμό του μετρό (vid)

Στο βίντεο φαίνεται μία μυστηριώδης γυναίκα να κουβαλά στα χέρια της κάτι που μοιάζει με μωρό - Συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα.

Εικόνες που προκαλούν θλίψη στον σταθμό του μετρό Penn της Νέας Υόρκης. Περαστικοί βρήκαν τυλιγμένο με κουβέρτα ένα νεογέννητο το οποίο ακόμα είχε τον ομφάλιο λώρο του. Το μικρό πλάσμα ήταν πεταμένο στην άκρη της αποβάθρας, ανάμεσα σε δεκάδες αγνώστους ενώ η μητέρα του είχε τραπεί σε φυγή.

Από την πρώτη στιγμή που ειδοποιήθηκαν οι αρχές για το εγκαταλελειμμένο νεογέννητο σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς μετρό ολόκληρου του κόσμου, αυτού της Νέας Υόρκης, σήμανε συναγερμός ώστε να βρεθεί η μητέρα του. Στο μικροσκόπιο βρέθηκε βίντεο που δείχνει μία μυστηριώδη γυναίκα να κρατά κάτι στα χέρια της σαν να είναι μωρό. Αυτή η γυναίκα μπαίνει μέσα στο μετρό και μετά εξαφανίζεται.

Το μικρό κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί του έδωσαν την απαραίτητη φροντίδα. Πλέον είναι καλά στην υγεία του με το ιατρικό προσωπικό να σχολιάζει πως είναι θαύμα που κατάφερε να επιζήσει.

Λίγες ώρες μετά συνελήφθη και η μυστηριώδης γυναίκα, η οποία εικάζεται πως είναι η μητέρα του. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη παιδιού και της έκθεση του σε κίνδυνο.

Στη Νέα Υόρκη υπάρχει νόμος που επιτρέπει σε έναν γονέα να εγκαταλείψει ένα νεογέννητό του έως 30 ημερών σε νοσοκομείο ή σε αστυνομικό ή πυροσβεστικό σταθμό χωρίς ποινικές συνέπειες, εφόσον ειδοποιήσουν άμεσα τις αρχές.

