Ουόκαπ: «Είμαστε όλοι εδώ για να νικήσουμε – Δεν είναι δουλειά μας οι μεταγραφές» (vid)

Το ενδεχόμενο απόκτησης κι άλλου γκαρντ από τον Ολυμπιακό σχολίασε ο Τόμας Ουόκαπ κατά την αναχώρηση της ομάδας για το Μόναχο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ουόκαπ:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι, είμαστε έτοιμοι. Δεν έχει σημασία αν ταξιδεύουμε τα μεσάνυχτα, δεν έχει σημασία αν ταξιδεύουμε στις 6 το πρωί», ανέφερε αρχικά.

Για την επιστροφή μετά τον τραυματισμό του: «Είχα χρόνο να αναρρώσω, έκανα μερικές καλές προπονήσεις, είμαι καλά».

Για την πιθανή ενίσχυση στα γκαρντ και αν είναι έξτρα κίνητρο: «Όχι. Δεν είναι δουλειά μας να το συζητήσουμε αυτό. Εμείς πηγαίνουμε και παίζουμε τα παιχνίδια. Πρέπει να ρωτήσετε τη διοίκηση. Δεν είναι διαγωνισμός για έξτρα κίνητρο, επειδή θα υπογράψουμε έναν νέο παίκτη, μπορεί να χάσεις τη θέση σου… Είμαστε όλοι εδώ για να νικήσουμε, έχουμε έναν κοινό στόχο και είμαστε συγκεντρωμένοι εκεί».

Για το αν νιώθει πιο ξεκούραστος: «Όχι, δεν το νομίζω. Είναι πολύ νωρίς στη σεζόν, χτίζεις, γίνεσαι καλύτερος μέρα με τη μέρα. Αν χαλαρώσεις, δεν το κάνεις αυτό».