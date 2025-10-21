Αποθέωση Μεντιλίμπαρ από ισπανικά ΜΜΕ: «Ο Βάσκος ταξιδιώτης που έγινε ίνδαλμα στην Ελλάδα»

Οι Ισπανοί, όπως ήταν αναμενόμενο περίμεναν στην... γωνία τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καθώς περίμεναν εκείνα που θα πει, και κυρίως αυτά που θα ήθελε να κάνει με τον Ολυμπιακό στο Μονζουίκ απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Έστω κι αν η παράδοσή του με τους Καταλανούς, με τις έξι διαφορετικές ομάδες που τους αντιμετώπισε 25 φορές, είναι δυσάρεστη (1 νίκη, 3 ισοπαλίες και 21 ήττες).

Τα δημοσιεύματα στην Ισπανία από τη Δευτέρα, χθες, αλλά και σήμερα, πολλά, με σημείο αναφοράς όλα τον 64χρονο Βάσκο προπονητή. Για τα κατορθώματά του και τους δυο ευρωπαϊκούς τίτλους με Σεβίλλη και Ολυμπιακό, τη μέθοδό του αλλά και τις κακές αναμνήσεις του με την Μπαρτσελόνα.

«Μεντιλίμπαρ, ο Βάσκος ταξιδιώτης του μετριοπαθούς ποδοσφαίρου που έγινε ίνδαλμα στην Ελλάδα» γράφει σήμερα (21/10) το «El periodico».



Θυμίζοντας τη συμβουλή που είχε δώσει στον νυν προπονητή της Μαγιόρκα, Γιακόμπα Αρασάτε, όταν ήταν στην Οσασούνα («Πρέπει να φεύγεις από μέρη πριν να είναι πολύ αργά, πάντα. Είμαι πολύ πονηρός»), σημειώνοντας στη συνέχεια τη δεύτερη νεότητα που βιώνει στον Ολυμπιακό:

«Ο "Μέντι" βιώνει μια δεύτερη νεότητα, ακόμα πιο λαμπρή από την πρώτη, την οποία ποτέ δεν φανταζόταν να απολαμβάνει στο ποδόσφαιρο. Αυτός, που ειδικευόταν στο να αξιοποιεί στο έπακρο τις μέτριες ομάδες της πρώτης κατηγορίας, τώρα λειτουργεί ως πυροσβέστης έκτακτης ανάγκης σε δύσκολες καταστάσεις. Η μοίρα του άλλαξε τον Μάρτιο του 2023, όταν έφτασε στη Σεβίλλη».

Και μετά η Ελλάδα και ο Ολυμπιακός. Και η μέθοδος που δεν έχει εγκαταλείψει από την πρώτη ημέρα που κάθισε σε πάγκο, το 1994, σε εκείνον της Αράτια, μίας βάσκικης ομάδας:

«Στον Πειραιά, έφερε τη μέθοδο που εφαρμόζει από τότε που ανέλαβε την Ράτια, μια βασκική ομάδα, το 1994. Ένα εγχειρίδιο στο οποίο η υψηλή πίεση, η υψηλή άμυνα και το άμεσο παιχνίδι μέσω συνεχών σέντρων στην περιοχή είναι απαραίτητα, αλλά στο οποίο οι απαιτήσεις είναι εξαιρετικές.

Υπήρχαν αποδυτήρια που δεν πίστευαν τη «μέθοδο Μεντιλίμπαρ», κυρίως αυτά της Αθλέτικ Μπιλμπάο και της Λεβάντε. Στην Ελλάδα, ωστόσο, έχει ταιριάξει γάντι».

«Η ελληνική έκρηξη του Μεντιλίμπαρ. Ο βετεράνος Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού, του νυν αντιπάλου της Μπάρτσα, γράφει ιστορία σε έναν σύλλογο όπου θεωρείται ίνδαλμα», γράφει η ABC, ενώ η AS σημειώνει: «Ο Μεντιλιμπάρ θριαμβεύει με τη συνηθισμένη του συνταγή».

