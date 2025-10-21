Ανατροπή: Διαθέσιμος για την Μπαρτσελόνα με Ολυμπιακό ο Φεράν Τόρες

Στη διάθεση της Μπαρτσελόνα για το αποψινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι ο Φεράν Τόρες.

Ένα πρόβλημα λιγότερο έχει για απόψε ο Χάνσι Φλικ στην Μπαρτσελόνα, για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Φεράν Τόρες πέρασε τα ιατρικά τεστ και είναι έτοιμος για να αγωνιστεί και θα βρίσκεται τουλάχιστον στην αποστολή των «μπλαουγκράνα».

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς ο Ισπανός επιθετικός μετρά φέτος 5 γκολ σε 10 συμμετοχές, την ώρα που ο Λεβαντόφσκι έχει τεθεί νοκ άουτ. Εκτός πλάνων βρίσκονται και οι Τερ Στέγκεν, Γκαρσία, Όλμο, Γκάβι, Ραφίνια, αλλά και ο Κρίστενσεν.

Αναλυτικά η αποστολή της Μπαρτσελόνα:

Τερματοφύλακες: Σέζνι, Κότσεν, Άλερ

Αμυντικοί: Μπαλντέ, Αραούχο, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κουντέ, Γκαρθία, Γιόφρε, Τσάβι Εσπάρτ

Μέσοι: Πέδρι, Φερμίν, Κασαδό, Ντε Γιονγκ, Μπερνάλ, Ντρο

Επιθετικοί: Τόρες, Γιαμάλ, Ράσφορντ, Ρούνι, Φερνάντεθ, Χουάν.

