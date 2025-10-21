Ανατροπή: Διαθέσιμος για την Μπαρτσελόνα με Ολυμπιακό ο Φεράν Τόρες

Ένα πρόβλημα λιγότερο έχει για απόψε ο Χάνσι Φλικ στην Μπαρτσελόνα, για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Φεράν Τόρες πέρασε τα ιατρικά τεστ και είναι έτοιμος για να αγωνιστεί και θα βρίσκεται τουλάχιστον στην αποστολή των «μπλαουγκράνα».
Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς ο Ισπανός επιθετικός μετρά φέτος 5 γκολ σε 10 συμμετοχές, την ώρα που ο Λεβαντόφσκι έχει τεθεί νοκ άουτ. Εκτός πλάνων βρίσκονται και οι Τερ Στέγκεν, Γκαρσία, Όλμο, Γκάβι, Ραφίνια, αλλά και ο Κρίστενσεν.
Αναλυτικά η αποστολή της Μπαρτσελόνα:
Τερματοφύλακες: Σέζνι, Κότσεν, Άλερ
Αμυντικοί: Μπαλντέ, Αραούχο, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κουντέ, Γκαρθία, Γιόφρε, Τσάβι Εσπάρτ
Μέσοι: Πέδρι, Φερμίν, Κασαδό, Ντε Γιονγκ, Μπερνάλ, Ντρο
Επιθετικοί: Τόρες, Γιαμάλ, Ράσφορντ, Ρούνι, Φερνάντεθ, Χουάν.
𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 🚨#BarçaOlympiacos | @ChampionsLeague pic.twitter.com/79lmmyotA3— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2025