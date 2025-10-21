Καταγγελία της Ατλέτικο στην UEFA για Άρσεναλ - Δεν είχε ζεστό νερό στα αποδυτήρια του Emirates!

Σε μια unfair κίνηση προχώρησε η Άρσεναλ σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η Ατλέτικο Μαδρίτης, λίγες ώρες πριν την μεταξύ τους αναμέτρηση για την League Phase του Champions League.

Η ισπανική ομάδα έκανε επίσημη καταγγελία στην UEFA, αναφέροντας ότι οι ιθύνοντες της Άρσεναλ δεν μερίμνησαν ώστε να υπάρχει ζεστό νερό στα αποδυτήρια του Emirates μετά την προπόνηση της Ατλέτικο.

Η τελευταία προπόνηση της Ατλέτικο πριν το ματς με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, διεξήχθη υπό βροχή και μόλις οι παίκτες του Τσόλο Σιμεόνε πήγαν στα αποδυτήρια, ενημερώθηκαν ότι υπήρχε ζεστό νερό.

Αυτή η κατάσταση έκανε έξαλλους τους Ισπανούς, που αποχώρησαν άμεσα από το γήπεδο της Άρσεναλ, προκειμένου οι παίκτες των «ροχιμπλάνκος» να κάνουν μπάνιο στο ξενοδοχείο που διαμένει η αποστολή.

Οι ιθύνοντες της Ατλέτικο, μάλιστα προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία στην UEFA, αναφέροντας ότι υπήρξε μια ασυνήθιστη κατάσταση σε ένα σύγχρονο στάδιο που θα έπρεπε να διαθέτει βασικές παροχές όπως ζεστό νερό.