H Ρεάλ έχει «κλειδώσει» τρεις στόχους για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας

Οι Μαδριλένοι ετοιμάζουν το έδαφος για την ενίσχυσή τους στο κέντρο της άμυνας τους, έχοντας στοχεύσει σε τρεις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, που το συμβόλαιό τους πλησιάζει στη λήξη του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «TalkSport», οι ιθύνοντες της Ρεάλ έχουν ξεχωρίσει τις περιπτώσεις του Μαρκ Γκουέχι της Κρίσταλ Πάλας, του Νταγιό Ουπαμεκανό της Μπάγερν και του Ιμπραχίμα Κονατέ της Λίβερπουλ.

Τα συμβόλαια των τριών ποδοσφαιριστών με τις ομάδες του ολοκληρώνονται το επόμενο καλοκαίρι και η Ρεάλ μπορεί να διαπραγματευτεί μαζί τους ένα εξάμηνο πριν την λήξη του συμβολαίου τους.

Έτσι, οι Μαδριλένοι το επόμενο διάστημα αναμένεται να εντείνουν τις προσπάθειές τους, για να έρθουν σε συμφωνία με τουλάχιστον δύο από τους τρεις ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει.