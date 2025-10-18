Ένα γκολ του Μπονί ήταν αρκετό στην Ίντερ για να επικρατήσει εκτός έδρας της Ρόμα (0-1) και να την πιάσει στο Νο1 της Serie A.

Την 4η σερί νίκη της στο πρωτάθλημα πέτυχε η Ίντερ μετά το 0-1 επί της Ρόμα στην Αιώνια Πόλη. Στην κορυφή μαζί με τους Giallorossi και την Νάπολι βρίσκονται πλέον οι Nerazzurri. Πολύ νωρίς στο πρώτο μέρος άνοιξε το σκορ η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου καθώς στο 6’ ο Μπονί έφυγε στην κόντρα από μπαλιά του Μπαρέλα και νίκησε τον Σβίλαρ στην κλειστή του γωνία.

Στη συνέχεια η Ρόμα είχε μια καλή στιγμή με μια κεφαλιά του Κριστάντε και η Ίντερ κράτησε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, όπως και το προβάδισμα. Και το ίδιο έμελλε να συμβεί και στην επανάληψη, παρότι οι γηπεδούχοι έχασαν πολλές ευκαιρίες. Αφού πρώτα ο Ντούμφρις είχε καλή στιγμή για τους Μιλανέζους στο 50’, στη συνέχεια οι φάσεις έπεφταν «βροχή» για το σύνολο του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Στο 52’ ο Ντιμπάλα βρέθηκε σε τετ-α-τετ με τον Ζόμερ, όμως ο τελευταίος απέκρουσε, όπως έκανε και στο 53’ στην σκαστή κεφαλιά του Ερμόσο και στο φάουλ του Ντιμπάλα στο 55’. Στο 58’ κοντά έφτασε ο Τσελίκ αλλά το σουτ του πήγε στα πλαϊνά δίχτυα. Στο 62’ ο Κίβου αποφάσισε να ξεκουράσει Λαουτάρο και Τσαλχάνογλου ενόψει Champions League και δεν το πλήρωσε. Στο 64’ το διαγώνιο σουτ του Ζουλέ πήγε και αυτό στα χέρια του Ζόμερ και στο 71’ το πλασέ του Μχιταριάν πήγε στο δοκάρι για να μείνει το 0-1 μέχρι το φινάλε.