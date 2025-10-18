Άρης: Οι σκέψεις του Χιμένεθ για το κέντρο ενόψει Παναθηναϊκού

Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ ενόψει Παναθηναϊκού για την αρχική ενδεκάδα

Η ώρα της επιστροφής για τον ποδοσφαιρικό Άρη πλησιάζει. Οι κιτρινόμαυροι επανέρχονται, μετά το international break, απέναντι στον Παναθηναϊκό, με στόχο την νίκη μπροστά στο κοινό τους.

Το μόνο σίγουρο για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ είναι πως η αρχική ενδεκάδα του αγώνα αποτελεί δύσκολο γρίφο, με τις επιστροφές και τις απουσίες να αλλάζουν τον "χάρτη" του κέντρου και να βάζουν δύσκολα στον Ισπανό τεχνικό.

Πιο συγκεκριμένα, η επιστροφή το Γένσεν δίνει μια εύκολη επιλογή για τη θέση πίσω από τον Λορέν Μορόν, με δεδομένο πως Μόντσου και Γαλανόπουλος θα έχουν ήδη κλεισμένες εκείνες του κεντρικού και αμυντικού χαφ.

Ο Γένσεν παραμένει το φαβορί για το ξεκίνημα της αναμέτρησης, όμως θέση διεκδικεί και ο Μισεουί, ο οποίος παραμένει ο πιο "επικίνδυνος" και αποδοτικός παίκτης των κιτρινόμαυρων ως τώρα.

Στις υπόλοιπες θέσεις, η ενδεχόμενη επιστροφή του Μεντίλ στο αρχικό σχήμα μοιάζει πολύ πιθανή, ενώ ο Αλφαρέλα διεκδικεί την κατάληψη της μίας εκ των δύο θέσεων στα εξτρέμ, έχοντας ως δεδομένο πως ο Μορόν δε θα μπορούσε να λείψει από ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι.

Αναφορικά με τις σταθερές της ενδεκάδας, Διούδης, Φαμπιάνο, Άλβαρο και Τεχέρο θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι, με την επιλογή της αποστολής σήμερα το απόγευμα να ξεδιαλύνει το τοπίο και να μας οδηγεί στα τελικά συμπεράσματα.