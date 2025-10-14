Youth League: Η λίστα του ΠΑΟΚ ενόψει Ακουρέιρι και ο ηλικιακός «πονοκέφαλος»

Με 39 παίκτες η λίστα του ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια με την Ακουρέιρι για τον 2ο γύρο του Youth League - Ο περιορισμός των τριών 19χρονων και οι εναλλακτικές

Ο Δικέφαλος μετράει... αντίστροφα για την επιστροφή του στα «αστέρια» του Youth League, μετά από τέσσερα χρόνια, με την πρεμιέρα να γίνεται στο μακρινό Ακουρέιρι της Ισλανδίας (22/10 17:00). Μία γενιά που έδειξε και δείχνει τα διαπιστευτήρια της στην Ελλάδα και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την «πρόκληση» της Ευρώπης.

Οι ιθύνοντες των «ασπρόμαυρων» έχουν δηλώσει 39 παίκτες για τα παιχνίδια τόσο με τους πρωταθλητές Ισλανδίας όσο και ενόψει της συνέχειας, με τον μοναδικό «περιορισμό» να είναι η παρουσία έως τριών παικτών γεννημένων το 2006 στην αποστολή.

Είναι αυτονόητο πως ο Δικέφαλος δεν θα ταξιδέψει με 39 παίκτες στην Ισλανδία, με την αποστολή να γίνεται γνωστή τις επόμενες μέρες, πιθανότατα μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Αθήνα (18/10 12:30).

Μοναδικός περιορισμός η χρησιμοποίηση μέχρι τριών παικτών που έχουν γεννηθεί το 2006, με τον ΠΑΟΚ να έχει αρκετούς εξ αυτών. Ο Δημήτρης Χατσίδης αποτελεί το πιο «τρανταχτό» παράδειγμα, ο οποίος όμως μετά το βαρύ διάστρεμμα που υπέστη στην Καβάλα δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα, ενώ στα «πιτς» βρίσκεται από την αρχή της χρονιάς ο Γιώργος Κούπενος με σοβαρό τραυματισμό.

Ο αρχηγός της φετινής Κ19, Παναγιώτης Τσίτσκας φαντάζει σχεδόν «σίγουρος» για τη θέση στα στόπερ, ενώ αρκετές «πιθανότητες» να βρεθούν στην αποστολή έχουν ο τερματοφύλακας Βασίλης Τσιντσόλης και ο κεντρικός αμυντικός Άλκης Αβράμπος, με τους Πανικίδη και Καλαϊτσίδη να παραμένουν ως εναλλακτικές λύσεις.

Τόσο ο Μαξ Σνάουτσνερ όσο και ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης παίρνουν ήδη αρκετό χρόνο συμμετοχής με τον ΠΑΟΚ Β, όντας εκ των βασικών «γραναζιών» της ομάδας και μοιάζει δύσκολο να δηλώσουν «παρών» και στην Κ19 του Δικεφάλου, παρότι αμφότεροι βρίσκονταν στο αρχικό σχήμα του τελικού του Μαϊου απέναντι στον Ολυμπιακό.

Μετά την «Οδύσσεια» στο μακρινό Ακουρέιρι (22/10 17:00), οι «ασπρόμαυροι» θα υποδεχτούν το Βόλο για τη Super League K19, ενώ θα βρεθούν στις Σέρρες για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος, πριν αντιμετωπίσουν εντός έδρας στο Καυτανζόγλειο (05/11 17:30) τους Ισλανδούς.

