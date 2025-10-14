Opta: Η Άρσεναλ φαβορί και στην Premier League μετά το Champions League

Μετά το Champions League η Άρσεναλ είναι πλέον φαβορί και για την κατάκτηση της Premier League, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta.

Έως και την 5η αγωνιστική της σεζόν 2025/26 στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ ήταν το φαβορί για να διατηρήσει το στέμμα της, αφού βρισκόταν πέντε βαθμούς διαφορά στην κορυφή μετά από ένα τέλειο ξεκίνημα, με τον υπερυπολογιστή σε εκείνο το σημείο να δίνει στους «Κόκκινους» περίπου 50% πιθανότητες να τερματίσουν ξανά πρώτοι αυτή τη σεζόν.

Ωστόσο, η Λίβερπουλ όχι μόνο έχασε την πρώτη θέση στην Premier League μετά από δύο συνεχόμενες ήττες από την Κρίσταλ Πάλας και την Τσέλσι, αλλά και την...ετικέτα του φαβορί με τον υπερυπολογιστή.

Η Άρσεναλ την ξεπέρασε στο πρωτάθλημα και τώρα προηγείται με έναν βαθμό διαφορά, αναλαμβάνοντας νέο φαβορί για τον τίτλο με τον υπερυπολογιστή Opta. Οι παίκτες του Μίκελ Αρτέτα κατακτούν τον τίτλο της Premier League για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια στο 44,0% των 10.000 προσομοιώσεων που πραγματοποιεί ο υπερυπολογιστής σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η Λίβερπουλ διατηρεί το στέμμα της μόνο στο 31,3% των προσομοιώσεων, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι το ανακτά στο 14,3%.

Καμία άλλη ομάδα δεν κερδίζει την Premier League σε περισσότερο από 3% των προσομοιώσεων, με τις, Τσέλσι (2,6%) και Πάλας (2,5%) να είναι οι επόμενες πιο πιθανές.

Η Νιούκαστλ (1,3%), η Τότεναμ (1,1%) και η Μπόρνμουθ (1,1%) είναι οι μόνες άλλες ομάδες που την κερδίζουν σε περισσότερο από 1% των προσομοιώσεων.



Όσον αφορά τον υποβιβασμό, η Μπέρνλι είναι το τρέχον φαβορί για την υποβιβασμό σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, τερματίζοντας στις τρεις τελευταίες θέσεις στο 63,0% των περιπτώσεων, ενώ οι Γουλβς (59,3%) και Γουέστ Χαμ (42,7%) υποτίθεται ότι είναι οι πιο πιθανές να τους ακολουθήσουν.

Η Λιντς και η Σάντερλαντ εξακολουθούν να θεωρούνται τέταρτο και πέμπτο φαβορί για την πτώση με 35,3% και 32,7% αντίστοιχα, ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ υπολογίζεται σε 30,3% των προσομοιώσεων μόλις μια σεζόν μετά την πρόκριση στην Ευρώπη.

Με 31 αγώνες να απομένουν για κάθε ομάδα, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν σημαντικά. Προς το παρόν, όμως, η Άρσεναλ έχοντας ξεπεράσει την Λίβερπουλ, κάτι που έκανε και στις προσομοιώσεις για το Champions League.