Όλμο: Εκτός με Ολυμπιακό και πιθανότατα από το «Clasico»!

Χωρίς τον Ντάνι Όλμο θα παραταχθεί η Μπαρτσελόνα στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εθνική ομάδα της Ισπανίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν μικρή ρήξη στον υποκνημίδιο μυ του αριστερού του ποδιού, τραυματισμός που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου 15-20 ημέρες.

Αυτό σημαίνει πως ο 27χρονος άσος θα χάσει όχι μόνο το προσεχές παιχνίδι πρωταθλήματος, αλλά και την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Champions League. Παράλληλα, θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολος και για το μεγάλο «Clasico» με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Την ίδια στιγμή, ο Φεράν Τόρες υποβάλλεται επίσης σε εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του δικού του τραυματισμού, με τα πρώτα μηνύματα ωστόσο να είναι πιο καθησυχαστικά.





