Ο Ηρακλής έκανε το 4Χ4 με τον Δημήτρη Σπανό στον πάγκο του όσον αφορά τον Βόρειο Όμιλο της Super League 2, αφού κέρδισε με τεσσάρα τον Μακεδονικό και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στο ένα από τα δύο παιχνίδια που άνοιξαν την αυλαία της 5ης αγωνιστικής του Βορείου Ομίλου της Super League 2, ο Ηρακλής αντιμετώπισε στην Ευκαρπία τον Μακεδονικό, με μοναδικό στόχο να κάνει το 4Χ4 με τον Δημήτρη Σπανό στον πάγκο του.

Στο πρώτο ημίχρονο οι «Κυανόλευκοι« δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα ζητήματα από τους παίκτες του Μακεδονικού και κατάφεραν να προηγηθούν στο 45' με τον Μαχαίρα, ο οποίος προ κενής εστίας μέσα από τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με προβολή για το 0-1, μετά από κλέψιμο και πάσα του Μάναλη.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής συνέχισε να έχει το πόδι του κολλημένο στο γκάζι, προκειμένου να καθαρίσει όσο γίνεται νωρίτερα το παιχνίδι, χωρίς να αφήσει πολλά περιθώρια στον Μακεδονικό να αντιδράσει, κάτι που το κατάφερε.

Αρχικά ο Κυνηγόπουλος έκανε το 0-2 στο 51', πετυχαίνοντας το δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα, για να έρθει στο 55' ο Μαχαίρας να διπλασιάσει τα προσωπικά του τέρματα, κάνοντας το 0-3, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στο παιχνίδι και στην υπόθεση νίκης.

Στη συνέχεια το μόνο που απέμενε ήταν να μάθουμε το τελικό σκορ της αναμέτρησης το οποίο ήταν το 1-4, χάρη στα γκολ που πέτυχαν οι Αμανατίδης και Εραμούσπε στο 73' και 76' αντίστοιχα για τις δύο ομάδες.

Την επόμενη αγωνιστική (6η) ο Ηρακλής φιλοξενεί στο «Καυτανζόγλειο» τον ΠΑΟΚ Β', ενώ ο Μακεδονικός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Νέστο Χρυσούπολης.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Χασάνογλου, Σαραγιώτης (36′ λ.τ Θωμαΐ), Κούφας, Καλαϊτζής, Παναγιωτούδης (65′ Κωτέλης), Καραμπέρης, Νικόλοφ (46′ Καρτάλης), Καντάβ (65′ Αλτιντζής), Αμανατίδης (81′ Γκόλιας), Καπνίδης.

Ηρακλής (Σπανός): Στουρνάρας, Ουές (68′ Κάτσικας), Χάμοντ (76′ Φοφανά), Βιτλής, Μαχαίρας (76′ Ντουρμισάι), Παναγιωτίδης, Κυνηγόπουλος, Μάναλης (60′ Κούστα), Εραμούσπε, Ντόβενταν (60′ Χάινριχ), Γιαννούτσος.