Συνεχίζεται η κόντρα Σισέ-Βαλμπουενά για το «ροζ» βίντεο! (pics)

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Βαλμπουενά προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με τον Τζιμπρίλ Σισέ —ο οποίος είχε εμπλακεί άδικα στην υπόθεση— να εκφράζει δημόσια την οργή του.
Ο άλλοτε επιθετικός της εθνικής Γαλλίας απάντησε μέσω ανάρτησής του στο Χ, γράφοντας:
«Εσύ δεν νιώθεις τύψεις που με παρέσυρες στα δικά σου προβλήματα τόσα χρόνια; Εγώ πάντως δεν το έχω ξεχάσει».
Υπενθυμίζεται πως ο Σισέ, μαζί με τρία ακόμη άτομα, είχε συλληφθεί τον Οκτώβριο του 2015 στο πλαίσιο των ερευνών, προτού απαλλαγεί πλήρως από κάθε κατηγορία, κυρίως χάρη στην κατάθεση του ίδιου του Βαλμπουενά.
Η αναβίωση της υπόθεσης, σχεδόν δέκα χρόνια μετά, φανερώνει ότι το σκάνδαλο εξακολουθεί να ρίχνει βαριά σκιά στο γαλλικό ποδόσφαιρο — και στις σχέσεις μεταξύ πρώην συμπαικτών που δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί.