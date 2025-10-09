Ο Αναστασίου υποδέχτηκε τον Πετράκη στην προπόνηση του Παναιτωλικού - Συγκινητική ομιλία στους παίκτες (vid)

Ο Γιάννης Αναστασίου υποδέχτηκε τον Γιάννη Πετράκη στην προπόνηση του Παναιτωλικού - Συγκινητική ομιλία προς τους παίκτες

Ο Κρητικός τεχνικός φανερά συγκινημένος, ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές για τη συνεργασία και εξέφρασε την πίστη του σ’ αυτούς. «Η δουλειά μας είναι τέτοια. Όλα συμβαίνουν για έναν καλό λόγο. Πιστεύω πάρα πολύ σε εσάς. Μην ξεχνάτε να πιστεύετε και εσείς στους εαυτούς σας», δήλωσε.

Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών ο -εκ των αρχηγών- Σεμπάστιαν Μλάντεν τον ευχαρίστησε για όλα όσα έκανε για εκείνους.

«Όλοι σκέφτονται το ίδιο. Πρώτα από όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χαρακτήρα, τον άνθρωπο που είσαι. Θεωρούμε ότι πάντα ήσουν δίκαιος και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είχαμε την ευκιαρία να δουλέψουμε μαζί σου. Σε ευχαριστούμε για όλα», ανέφερε.